Google omezuje dostupnost aplikace Hodiny u hodinek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google sem tam omezí dostupnost nějaké aplikace pro starší modely zařízení, většinou je důvodem malá uživatelská základna. Ostatně není efektivní udržovat podporu pro malé množství zařízení. To je i celkem pochopitelné, ale aktuální změna kolem aplikace Hodiny je trochu zvláštní.
Hodiny pro Wear OS
Aplikace Hodiny od Googlu se dá považovat za jednu z těch základních. Můžete si ji nainstalovat v podstatě na jakýkoliv mobilní telefon a také chytré hodinky. Bohužel se to mění a Google omezuje dostupnost v případě hodinek jen na modely Pixel Watch. Jinak řečeno, pakliže máte hodinky od jiného výrobce a se systémem Wear OS, tak si nově aplikaci Hodiny nenainstalujete.
Google uvádí, že aplikace není potřebná, jelikož všichni výrobci nabízí svou vlastní aplikaci, které obsahují podobné funkce jako stopky, budíky a časovače. Pokud ale již máte aplikaci Google Hodiny nainstalovanou, tak vám bude fungovat nadále. Jen tedy nebudete dostávat aktualizace a ani si ji opětovně nebude moci nainstalovat.
Je to zvláštní rozhodnutí, tedy minimálně vyjádření, že aplikace nebude dostupná, jelikož každá firma má svou vlastní. Je ale otázka, jestli Google neplánuje změny, které budou zaměřeny na využití zejména Pixel Watch, případně nabídnou hlubší integraci.
Zdroj: androidauthority.com
