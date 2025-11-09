Mezinárodní soutěž Jamese Dysona vyhlásila vítěze

Senzor kvality vody využívající AI a inteligentní klávesnice pro pacienty s Parkinsonovou chorobou
James Dyson Award oznámila dva vítěze pro rok 2025. Každý obdrží 30 000 liber za své vynálezy, které přispívají k přesnému monitorování kvality vody a zlepšují život lidí s Parkinsonovou chorobou.
WaterSense je vítězem v kategorii udržitelnosti. WaterSense je autonomní zařízení pro monitorování kvality vody, které vynalezl Filip Budny z Polska, doktorand v oboru nanotechnologií na Varšavské technické univerzitě. Nahrazuje ruční, příležitostné odběry vzorků monitorováním v reálném čase pomocí umělé inteligence a včasnými varováními před znečištěním.
Projekt OnCue zvítězil v kategorii medicína. Autorkou OnCue je produktová designérka Alessandra Galli z Itálie, absolventka Delft University of Technology v Nizozemsku. Jde o chytrou klávesnici pro lidi s Parkinsonovou chorobou. Na rozdíl od stávajících asistenčních klávesnic jedinečným způsobem integruje do svého designu terapeutické podněty, které snižují počet chyb při psaní a pomáhají zvládat třes a ztuhnutí – běžné příznaky této nemoci.
Dvacátý ročník mezinárodní studentské soutěže podpořil více než 400 studentských vynálezů po celém světě cenami v celkové hodnotě 1,5 milionu liber. Letos se do soutěže přihlásilo více než 2 100 začínajících vynálezců z 28 zemí.
„Cena James Dyson Award podporuje mladé vynálezce, kteří myslí jinak a řeší problémy reálného světa přímo. Naši letošní vítězové, Filip a Alessandra, jsou důkazem tohoto ducha – řeší náročné zdravotní a environmentální problémy praktickými řešeními. Doufám, že získání této ceny bude odrazovým můstkem pro komercializaci jejich světových vynálezů“ řekl James Dyson, zakladatel společnosti Dyson.
Sám vynálezce James Dyson překvapil autory projektu, Filipa a Alessandru videohovorem, při kterém jim oznámil jejich vítězství. Podívejte se, jak to proběhlo na YouTube.
„Cena James Dyson Award potvrzuje, že environmentální inovace mají globální význam. Motivuje mě to k dalšímu úsilí – k vývoji, testování a zavádění systémů, kdy bude čistá voda měřitelná, předvídatelná a dostupná pro všechny. Nyní se zaměřujeme na rozšiřování spolupráce s environmentálními agenturami a výzkumnými partnery po celé Evropě s cílem rozšířit WaterSense do celokontinentální sítě do roku 2026. Naší dlouhodobou vizí je monitorovat kvalitu vody v řekách po celém světě, včetně řek v České republice. Abychom tento plán mohli realizovat, shromažďujeme nyní první kolo investic, zvýšíme tak výrobu a urychlíme nasazení.“ řekl autor vítězného projektu, Filip Budny.
Filip Budny, doktorant v oboru nanotechnologií, zlepšuje způsob, jakým můžeme přesněji monitorovat kvalitu vody, díky svému vynálezu WaterSense. Zařízení autonomně měří kvalitu vody v řekách a jezerech v reálném čase, aby bylo možné včas odhalit znečištění vody. V současné době jsou prototypy WaterSense testovány na 20 místech po celém Polsku ve spolupráci s vodárenskými společnostmi a místními samosprávami. Po získání ceny James Dyson Award plánuje Filip pokračovat ve zdokonalování této technologie a uvést WaterSense na trh v dalších zemích.
„Stávající systémy monitorování kvality vody jsou pomalé, manuální a sporadické. Filip, náš vítěz v kategorii udržitelnosti, vynalezl WaterSense, který měří kvalitu vody v reálném čase a inteligentně předpovídá znečištění, než k němu dojde. Používá papírové senzory, které sledují více ukazatelů kvality vody v různých hloubkách a poskytují přesnější měření. Je to skutečně zasloužený vítěz a těším se, až uvidím WaterSense plavat ve všech řekách.“ říká James Dyson, zakladatel společnosti Dyson.
Parkinsonovou chorobou trpí více než 10 milionů lidí po celém světě. Mezi běžné příznaky patří třes, ztuhnutí a bradykineze – stav, který zpomaluje pohyby a zhoršuje jemnou motoriku. Tyto potíže ztěžují psaní na klávesnici a často vyvolávají frustraci. V současné době nabízejí asistenční klávesnice funkce, jako jsou větší klávesy, kontrastní barvy a rozdělené rozložení. Chybí jim však terapeutické prvky, cílené vibrace a vizuální zpětná vazba, které jsou přizpůsobeny specifickým motorickým příznakům Parkinsonovy choroby. Vítězný projekt OnCue zajišťuje při každém stisknutí klávesy vysílání jemných vibrací přes klávesnici a náramky, což uživatelům pomáhá udržet stálý rytmus psaní a lépe vnímat klávesy. Po získání ceny James Dyson Award plánuje vízězka Alessandra pokračovat ve spolupráci s lékařskými odborníky a lidmi s Parkinsonovou chorobou, aby shromáždila zpětnou vazbu a dále vylepšila OnCue. Doufá, že zařízení uvede na trh a rozšíří jeho použití na podporu lidí s jinými neurologickými onemocněními, včetně Alzheimerovy choroby a dystonie.
„Vítězství v soutěži James Dyson Award je pro mě ctí a potvrzením, že rozhodnutí věnovat se tomuto projektu po absolvování studia bylo správné. Soutěž nabízí nejen uznání na úrovni, ale také praktickou příležitost posunout OnCue dál. Cena poskytuje významnou podporu pro dokončení funkčního prototypu, čímž se projekt o krok přiblíží k lidem s Parkinsonovou chorobou. Jsem přesvědčena, že tento úspěch mi také pomůže rozšířit síť kontaktů a otevřít nové příležitosti pro OnCue “prozradila Alessandra Galli.
Soutěž, kterou organizuje Nadace Jamese Dysona, podpořila od roku 2005 více než 400 vynálezů finančními prostředky a možností zviditelnění v globálních médiích. Nadace byla založena v roce 2002, je mezinárodní charitativní organizací zaměřenou na vzdělávání a jejím posláním je inspirovat budoucí generaci inženýrů. James a nadace také investují do lékařského výzkumu a dosud věnovali více než 155 milionů liber na charitativní a vzdělávací účely.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře