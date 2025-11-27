Huawei přináší 14,2palcový MatePad Edge

Huawei MatePad Edge | Zdroj: Huawei
Velkou konkurenci pro iPad Pro od Applu si nachystala čínská firma Huawei, která oficiálně představila vlastního zástupce nesoucí název MatePad Edge. Tento přírůstek přímo nahrazuje model MatePad Pro 13.2 ze září roku 2023 a pochopitelně prošel rozsáhlou aktualizací. Kromě obrovského nárůstu výkonu byl nasazen i rozměrnější displej nebo větší bateriový článek.
To nejlepší pro práci
Čelní stranu zabírá 14,2palcový OLED panel dosahující na 3,1K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. I přes velmi tenký 4,1mm rámeček je v něm připravena 32MPx kamerka na videohovory. Jedna z variant také u displeje nabízí speciální úpravu proti odleskům či dokonce kapalinové chlazení v části hardwaru.
Tablet dle zvolené verze pohání procesor Kirin X90/X90A, který kombinují s vícero konfiguracemi paměti. Výdrž obstarává 12 900mAh baterie s technologií rychlého 140W nabíjení. Navíc nechybí ani zpětné 40W nabíjení. Zadní straně patří dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx).
Softwarovou stránku zajišťuje operační systém HarmonyOS 5.1 a ke všemu obsahuje i počítačové rozhraní. Za zmínku rovněž stojí systém šesti reproduktorů, čtečka otisků prstů či podpora dotykového pera M-Pencil Pro. Na prodejních pultech budou k dostání dvě barevné varianty (stříbrná, šedá) za níže uvedené cenovky.
- WiFi / 16 + 256 GB / cca 17 651 Kč
- WiFi / 16 + 512 GB / cca 19 120 Kč
- WiFi / 24 GB + 1 TB / cca 23 532 Kč
- WiFi + Soft-Light displej / 16 GB + 512 GB / cca 21 473 Kč
- WiFi + Soft-Light displej + klávesnice / 24 GB + 1 TB / cca 29 416 Kč
- WiFi + Soft-Light displej + kapalinové chlazení + klávesnice / 32 GB + 2 TB / cca 38 242 Kč
