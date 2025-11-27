Neomezená data pod pět set korun. NejPřipojení mění pravidla hry na mobilním trhu

Český mobilní trh je dlouhodobě kritizován za vysoké ceny datových služeb v porovnání se zahraničím. Najít tarif, který nabízí skutečnou svobodu bez nutnosti hlídat spotřebu dat, a zároveň nezruinuje měsíční rozpočet, bývá pro uživatele obtížné. Služba NejPřipojení.cz však přichází s nabídkou, která cílí přesně na tento segment zákazníků a nabízí plně neomezený tarif s cenovkou, jež konkuruje i firemním nabídkám.
Datová svoboda bez kompromisů
Hlavním lákadlem aktuální nabídky je tarif kombinující neomezené volání, neomezené SMS a především neomezená data. Zatímco u běžných operátorů se ceny podobných balíčků často pohybují výrazně výše, zde je cena stanovena na 496 Kč měsíčně.
Tento tarif je ideální pro náročné uživatele, kteří využívají smartphone naplno – ať už pro streamování hudby a videa, práci na cestách, nebo sdílení internetu přes hotspot. Odpadá tak nutnost dokupování datových balíčků nebo omezování rychlosti po vyčerpání FUP limitu.
Varianty pro méně náročné
Kromě vlajkové lodi s neomezenými daty jsou v nabídce i levnější alternativy pro ty, kteří tráví většinu času na Wi-Fi:
Rozdíl v ceně mezi 12GB variantou a plně neomezeným tarifem je však pouhých 21 Kč, což činí z nejvyššího tarifu jasnou volbu z pohledu poměru cena/výkon.
Bez úvazků a s televizí za korunu
V technologickém světě je flexibilita klíčová. Všechny uvedené tarify jsou proto nabízeny zcela bez závazku. Uživatelé tak mohou tarif kdykoliv změnit nebo službu ukončit bez sankcí. Samozřejmostí je zajištění přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora. Tarify lze objednat zcela samostatně, není tedy nutné vázat je na další služby v domácnosti.
Jako bonus k aktivaci kteréhokoliv paušálu získávají zákazníci přístup k internetové televizi NejPřipojení TV na půl roku za symbolickou 1 Kč měsíčně. Tato doplňková služba dále zvyšuje hodnotu celého balíčku.
Zájemci o neomezená data nebo levnější varianty tarifů naleznou kompletní specifikace a možnost objednání přímo na webu poskytovatele.
Přejít na nabídku tarifů NejPřipojení.cz
