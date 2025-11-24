Vyplatí se koupit skládačku jako třeba Honor Magic V5?

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie
Skládací telefony jsou na vzestupu. Jejich technologie se také stává každou generací lepší a lepší a určité dřívější kompromisy odpadají. Není tomu jinak ani u nedávno testovaného Honoru Magic V5. Pojďme se na tento model podívat s menším odstupem času. Čím nás tento nejdražší Honor zaujmul?
Ohýbací konstrukce
U skládacích telefonů už neplatí oné pravidlo, že jsou tlusté a tlustší než běžné telefony. U nového Honoru Magic V5 tomu není jinak a s tloušťkou pouhých 4,1 milimetru v případě nejtenčí barevné varianty. To je opravdu úctyhodné a telefon je tak tenkým, že se tam skoro ani nevešel USB-C konektor.
V zavřeném stavu má pak 8,8 mm v případě bílé verze, případně 9 milimetru v případě velmi zajímavě zlato černé se speciálními vlákny na zádech. Velikostí je tak tenký jako běžné telefony, a to je rozhodně velký plus. A to samé lze říci o hmotnosti. Velké konkurenční top modely jiných značek běžně váží kolem 230 gramů, zde máme hmotnost 217 gramů.
Honor má mírně zaoblené hrany, oproti konkurenci není tak hranatý, takže se poměrně dobře otevírá. Čtečka otisků prstů je sice maličká na boku, ale spolehlivá. Výrobce pak dost zapracoval na odolnosti. Magic V5 má certifikaci IP58 a IP59 a samotný pant má vydržet 500 tisíc ohybů. Celý mechanizmus otevírání působí robustně a kvalitně. Vody ani hrubšího zacházení se tak Magic V5 úplně nebojí.
Velký displej
Jakkoliv velikostí se jedná v podstatě o běžný telefon, vnitřní displej je naopak v podstatě tablet. Díky tomu tak máte úhlopříčku 7,95 palce vždy po ruce ve vaší kapse. Takto velký displej se tak může hodit třeba na prohlížení internetu, práci s tabulky nebo čtení knih. Hodí se také na multitasking, Honor zde nabízí zobrazení tří aplikací na výšku vedle sebe.
Líbí se mi, že zde máme podporu stylusu (včetně vnitřního displeje). To za mě jasně zlepšuje využitelnost a na poznámky to může být super zařízení. Konkurenční ohebné telefony bohužel v nejnovějších generací podporu stylusu odebrali.
Velká baterie
Zatímco dříve byly v ohebných telefonech baterie obecně o něco menší, to se konečně s novou technologií mění. Tohle je zkrátka skvělý posun v celém odvětví díky křemíkovo-uhlíkové baterii. Tady u Honoru Magic V5 máme konkrétně v případě evropské verze 5820 mAh. A potěší rozhodně také rychlé 66W drátové nabíjení, když už jednou baterie dojde.
Specifikace Honor Magic V5
- displeje
- vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 20 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP58 a IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
- rozměry:
- rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
- složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
- 217 gramů
- baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Periskopický teleobjektiv
Ve skládacích telefonech periskopický teleobjektiv moc často nevidíme. Není se čemu divit, integrovat ho do tak tenkého těla bývá výzva. Řešením jsou ale fotomoduly jako ten na Honor Magic V5. Díky tomu tu máme v podstatě fotoaparát na úrovni jiných top modelů. Teleobjektiv nabízí trojnásobné optické přiblížení a rozlišením 64 MPx, clonou f/2.5 a máme tu také optickou stabilizaci.
A jak fotí Honor Magic V5 jsme vyzkoušeli v naší nedávné recenzi, pár ukázkových fotek můžete vidět níže. Také za horších světelných podmínek je výsledek stále skvělý.
Honor Magic V5 startoval na cenovce padesát tisíc korun. Dnes se dá koupi v rámci Black Friday akcí již za 39 990 Kč, což je vskutku zajímavá nabídka. Cena se tak přiblížila běžným top modelům. Máte rádi ohebné telefony? Sáhli byste po Honoru nebo jiné značce? Napište nám to do komentáře.
Recenze Honor Magic V5 – nejtenčí smartphone na světě s hvězdičkou
