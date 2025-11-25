Alza Black Friday přináší slevy až 40 % na audio techniku: Tipy na vylepšení domácího i herního zvuku

Listopad je v e-commerce tradičně spojen s největšími slevovými akcemi roku a ani letos tomu není jinak. Největší český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní kampaň Black Friday, která se tentokrát výrazně zaměřila na segment audio techniky. Pro zákazníky, kteří plánují upgrade svého zvukového arzenálu, jsou připraveny zajímavé cenové poklesy. Slevy se pohybují v širokém rozpětí, přičemž u vybraných kategorií dosahují až 40 %.
Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, které se v aktuální vlně slev vyplatí sledovat, a tipy na produkty od renomovaných výrobců.
Herní svět a zábava se slevou až 25 %
Kvalitní zvuková kulisa je pro moderní hraní stejně důležitá jako grafika. V rámci Black Friday se do slev dostala herní sluchátka, která cílí na prostorový zvuk a čistou komunikaci se spoluhráči. Akce zahrnuje modely zaměřené na kompetitivní hraní i příležitostnou zábavu, kde je prioritou pohodlí při dlouhém nošení.
- JBL Quantum 100P Console bílá (-24 %)
- JBL Quantum 910 (-25 %)
- JBL Quantum 350 Wireless černá (-20 %)
- JBL Quantum 610 Wireless (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Hi-Fi technika pro náročné se slevou až 37 %
Pro audiofily a milovníky věrného zvuku je připravena sekce Hi-Fi. Zde slevy sahají velmi vysoko a týkají se zařízení, která dokáží zprostředkovat hudbu v její nejčistší podobě. Ať už jde o domácí poslech v obývacím pokoji nebo vybavení pro soustředěný poslech, aktuální nabídka pokrývá široké spektrum preferencí.
- JBL MA510 bílý (-30 %)
- JBL MA9100HP bílý (-37 %)
- JBL MA310 bílý (-35 %)
- JBL MA7100HP bílý (-32 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí kino a soundbary se slevou až 15 %
Televizory se sice neustále ztenčují, ale fyzika zvuku je neúprosná – pro mohutný filmový zážitek je externí ozvučení nezbytností. Kategorie soundbarů nabízí řešení pro ty, kteří chtějí vylepšit zvuk své TV bez nutnosti tahání kabelů po celé místnosti. I menší sleva v této kategorii může u prémiových modelů znamenat úsporu v řádu tisíců korun.
- JBL BAR 2.1 Deep Bass MK2 (-12 %)
- JBL Bar 500 MK2 (-15 %)
- JBL Cinema SB550 (-8 %)
- JBL Bar 800 (-7 %)
- Další slevy najdete zde
Přenosné i domácí reproduktory se slevou až 35 %
Jedna z nejpopulárnějších kategorií zahrnuje bezdrátové reproduktory. V nabídce Alza Black Friday lze nalézt jak kompaktní modely na cesty, tak výkonné partyboxy, které ozvučí větší prostory. Důraz je kladen na odolnost, výdrž baterie a konektivitu.
- JBL Authentics 200 (-22 %)
- JBL Charge 5 WIFI (-31 %)
- JBL Clip 5 Black (-35 %)
- JBL PartyBox Encore Essential 2 (-15 %)
- JBL Charge 5 černý (-9 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka pro každodenní poslech se slevou až 40 %
Nejvýraznější procentuální slevy lze nalézt v sekci klasických sluchátek. Ať už se jedná o TWS (True Wireless) špunty do města, nebo náhlavní modely s aktivním potlačením hluku (ANC) pro cestování, výběr je v tuto chvíli velmi pestrý.
- JBL Tune 720BT černá (-35 %)
- JBL Tune 670NC černá (-40 %)
- JBL Tune 520BT černá (-38 %)
- JBL Tour One M3 Black (-9 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku a veškeré zlevněné produkty naleznete přímo na stránkách akce.
Prohlédnout kompletní nabídku Alza Black Friday
