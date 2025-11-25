Alza Black Friday přináší slevy až 40 % na audio techniku: Tipy na vylepšení domácího i herního zvuku KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Black Friday přináší slevy až 40 % na audio techniku: Tipy na vylepšení domácího i herního zvuku
2025-11-24T17:59:03+01:00
• 25. 11. 2025#Příslušenství

Listopad je v e-commerce tradičně spojen s největšími slevovými akcemi roku a ani letos tomu není jinak. Největší český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní kampaň Black Friday, která se tentokrát výrazně zaměřila na segment audio techniky. Pro zákazníky, kteří plánují upgrade svého zvukového arzenálu, jsou připraveny zajímavé cenové poklesy. Slevy se pohybují v širokém rozpětí, přičemž u vybraných kategorií dosahují až 40 %.

Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, které se v aktuální vlně slev vyplatí sledovat, a tipy na produkty od renomovaných výrobců.

Herní svět a zábava se slevou až 25 %

Kvalitní zvuková kulisa je pro moderní hraní stejně důležitá jako grafika. V rámci Black Friday se do slev dostala herní sluchátka, která cílí na prostorový zvuk a čistou komunikaci se spoluhráči. Akce zahrnuje modely zaměřené na kompetitivní hraní i příležitostnou zábavu, kde je prioritou pohodlí při dlouhém nošení.

Hi-Fi technika pro náročné se slevou až 37 %

Pro audiofily a milovníky věrného zvuku je připravena sekce Hi-Fi. Zde slevy sahají velmi vysoko a týkají se zařízení, která dokáží zprostředkovat hudbu v její nejčistší podobě. Ať už jde o domácí poslech v obývacím pokoji nebo vybavení pro soustředěný poslech, aktuální nabídka pokrývá široké spektrum preferencí.

Domácí kino a soundbary se slevou až 15 %

Televizory se sice neustále ztenčují, ale fyzika zvuku je neúprosná – pro mohutný filmový zážitek je externí ozvučení nezbytností. Kategorie soundbarů nabízí řešení pro ty, kteří chtějí vylepšit zvuk své TV bez nutnosti tahání kabelů po celé místnosti. I menší sleva v této kategorii může u prémiových modelů znamenat úsporu v řádu tisíců korun.

Přenosné i domácí reproduktory se slevou až 35 %

Jedna z nejpopulárnějších kategorií zahrnuje bezdrátové reproduktory. V nabídce Alza Black Friday lze nalézt jak kompaktní modely na cesty, tak výkonné partyboxy, které ozvučí větší prostory. Důraz je kladen na odolnost, výdrž baterie a konektivitu.

Sluchátka pro každodenní poslech se slevou až 40 %

Nejvýraznější procentuální slevy lze nalézt v sekci klasických sluchátek. Ať už se jedná o TWS (True Wireless) špunty do města, nebo náhlavní modely s aktivním potlačením hluku (ANC) pro cestování, výběr je v tuto chvíli velmi pestrý.

Kompletní nabídku a veškeré zlevněné produkty naleznete přímo na stránkách akce.

Prohlédnout kompletní nabídku Alza Black Friday

