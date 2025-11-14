DREAME R20 Ultra: posviťte si na nepořádek

Zdroj: DREAME
Po velkou část letošního roku jsem se (mimo jiné pochopitelně) věnoval testování a recenzování domácích pomocníků značky DREAME. A dnes tu máme pravděpodobně poslední letošní recenzi z této série. Pokud jste četli ty předchozí, tak asi víte, že jsem hodně chválil a málo kritizoval. Bude tomu tak i tentokrát? Laťka je nasazena opravdu vysoko…
Tradičně elegantně graficky provedená krabice, která mi tu leží na podlaze, nese výrazný nápis DREAME R20 Ultra. Pod tímto názvem se skrývá výkonný bezdrátový tyčový vysavač. Je to jakýsi menší bráška nedávno testovaného přístroje DREAME H15 Mix (recenze ZDE). Menší ve smyslu počtu funkcí a příslušenství, a také cenou, ale co se týče toho, jak zvládá svou práci, tak je sourozencem naprosto vyrovnaným.
Je z čeho vybírat
Pokud jste o značce DREAME doposud slyšeli jen velmi málo, pravděpodobně vás překvapí nejen celková šíře záběru značky, ale také i existence hned několika produktových řad v rámci daného segmentu výrobků. Například v segmentu tyčových vysavačů dodává DREAME vysavače řady T, H, Z a R. A aby toho nebylo málo, v nabídce najdete kromě testovaného modelu R20 Ultra také model R20 Ultra Aquacycle. Vězte tedy, že se jedná o prakticky identické přístroje, pouze ten s přídomkem Aquacycle má navíc ještě modul na mopování. Ten tedy u testované varianty nenajdete, ale díky tomu je cena o něco příznivější.
Ne, nechci se opakovat, ale balení je opět na jedničku. Výborně využitý prostor, vše má své místo, vše je dobře upevněno, nic se nikde nepovaluje. Odklápí se celá horní plocha, takže všechny části jsou snadno dostupné. Takhle bych si to představoval i u řady jiných značek.
Při rozbalování R20 Ultra jsem měl silný pocit déjà vu. Není divu, řada komponent velmi připomíná ty z modelu H15 Mix – a je to tak dobře, protože kromě promyšlené ergonomie jsou také naprosto precizně vyrobené. Je mi jasné, že vnímání krásy domácích spotřebičů je subjektivní záležitostí, ale nemůžu si pomoc: přístroje od DREAME prostě vyzařují jakousi auru prémiovosti, vypadají elegantně a provedení je naprosto precizní.
Filtrace s pěti stupni
Největší částí je hlavní jednotka s motorem a akumulátorem. Zabudován je výkonný pětistupňový filtrační systém s HEPA filtrem. Zachytí 99,99 % prachových části do velikosti µm, a je snadno omyvatelný tekoucí vodou. Hmotnost hlavní jednotky je lehce přes 2 kilogramy.
Vestavěný motor dosahuje až 120 000 otáček za minutu, a poskytuje výborný sací výkon 24 000 pascalů. I při nejvyšším stupni výkonu je poměrně tichý, hluk dosahuje maximální hladiny 85 dB.
K hlavní jednotce je možné připojit další potřebné příslušenství. V „dlouhé“ variantě to bude prodlužovací tyč na konci doplněná hlavním kartáčem Multibrush. Ten je ideální na všechny pevné podlahové krytiny, ale hravě si poradí i s koberci. Nedílnou součástí je praktický systém zabraňující namotávání vlasů či zvířecích chlupů, který funguje velmi dobře.
Multibrush kartáč je hodně nízký, takže se s ním dostanete pod většinu nábytku. Ještě důležitější je ale opravdu skvělá stranová pohyblivost – za mne asi nejlepší, jakou jsem kde viděl.
Kouzlo modrého světla
Vyzdvihnout musím ještě jednu záležitost: na levé straně Multibrush kartáče se nachází LED svítilna. Nejenom že má dostatečný světelný výkon až do vzdálenosti 35 cm, ale také hodně široký úhel 140 stupňů. Nejvíc se mi však líbilo to, že svítí v jakési zvláštní modré barvě, která ukazuje i prach a nečistoty při běžném světle takřka neviditelné. Tato funkce mě mimochodem dost často i štvala, protože jsem byl přesvědčený, že pod sedačkou prostě prach není – do té doby, než tam „zavítal“ DREAME R20 Ultra…
Jde to také zkrátit
Druhou variantou je připojení motorizované minihlavice, nejlépe přímo na hlavní jednotku. Vznikne tím „krátká“ varianta, která se díky své manévrovatelnosti a lehkosti skvěle hodí například na operativní vysávání sedaček, postelí nebo židlí. Dá se vcelku pohodlně držet i jednou rukou.
V balení dále naleznete delší kombinovaný nástavec, který jsem nejvíc využíval pro vysávání špatně dostupných míst v automobilu, a pak ještě měkký kartáčový nástavec, který se zase výborně hodí na vysávání prachu z nábytku – nehrozí žádné poškrábání měkkých povrchů. Stejně dobře vyčistí i klávesnici nebo domácí elektroniku.
Režim Auto se postará
R20 Ultra nabízí celkem 3 výkonnostní režimy. Nejčastěji jsem využíval režim Auto: ten dokáže inteligentně detekovat typ podlahové krytiny a podle ní automaticky nastavit vhodný výkon. Stejně tak umí reagovat na množství prachu a znečištění, které mu stojí v cestě, a případně „přitopit pod kotlem“, aby byl úklid bezvadný.
Dalšími dostupnými režimy jsou Turbo (nejvýkonnější, ale také nejhlasitější), a Eco (nejméně výkonný, ale zase nejtišší, nepřesáhne hranici 70 dB). Přímo před očima máte při používání praktický barevný displej, na kterém (mimo jiné) přehledně vidíte právě používaný režim.
Hodina a půl výdrže
Při používání jsem se s plně nabitým akumulátorem dostal na úroveň 90 minut používání, než si vysavač řekl o dobití. Za tu dobu jsem byl v pohodě schopen zvládnout přibližně 150 m2 podlahové plochy (dlažba, vinyl i menší koberce). Podotýkám, že mluvíme o domácnosti se třemi dětmi, které (když chtějí) opravdu dokáží udělat pěkný nepořádek…
Součástí hlavní jednotky je i zásobník na zachycený prach a nečistoty. R20 Ultra sice nemá základnu s automatickým vyprazdňováním zásobníku do sáčku, ale prachový zásobník je velmi šikovně vymyšlen. Stačí jej umístit nad odpadkový koš a stisknout příslušné tlačítko – celá přední strana se odklopí stranou, a obsah zásobníku se okamžitě vysype do připraveného koše. Jednoduché a pohodlné.
Ještě doplním: jakousi základnu sice v balení také najdeme, ale ta slouží pouze k umístění vysavače a příslušenství. Plusem je to, že zabere jen velmi málo místa, a přitom se na ni vejde vysavač i s kompletním příslušenstvím. Mínusem je pak to, že neumí automaticky nabíjet akumulátor: k tomu slouží samostatná miniaturní nabíječka, kterou kabelem připojíte ke konektoru na rukojeti vysavače. Už jsem viděl i elegantnější řešení.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak tedy všechny sesbírané dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- vynikající flexibilita Multibrush kartáče
- chytrá automatická regulace výkonu
- praktické modré světlo
- snadné vysypávání
Co se mi nelíbilo:
- poměrně dlouhá doba nabíjení akumulátoru
- základová stanice neumí dobíjet
- akumulátor je nevyměnitelný
DREAME R20 Ultra je praktický tyčový vysavač, která se dá snadno přestavět na několik variant. Umí vysát pevné povrchy i koberce, vyčistit sedačku i automobil. Perfektně se doplňuje s robotickým vysavačem.
Přístroj dělá to, co slibuje, výborná funkčnost je doplněna prémiovým vzhledem. Umí toho sice méně, než jeho „větší“ sourozenec H15 Mix, který ovšem stojí třikrát více. Aktuálně se totiž dá získat se zajímavou slevou přímo na stránkách výrobce.
Za poskytnutí bezdrátového vysavače DREAME R20 Ultra děkuji společnosti Dreame Technology.
