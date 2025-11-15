Honor 500 Pro vypadá povědomě, ale nabídne obří baterii

Zdroj: Honor
Dnes už neplatí, že Apple je úplně v něčem první a pak teprve přijdou ostatní výrobci. Mnohdy nějaký trend započne ještě dřív, Apple jej vlastně potvrdí a tím jej zavede na trh. Následně se připojí další výrobci. To samé se dá říci o tenkých mobilech a současně kolem designu foto modulu. iPhone Air je již nějakou chvíli na trhu a jde vidět, že má svůj vliv. Nyní to dokazuje Honor 500 a Honor 500 Pro.
Honor 500 a Honor 500 Pro
Nebudu zde konkrétně říkat, že Honor kopíruje design, jelikož takový fotomodul byl k vidění před mnoha roky u Huawei, dokonce Huawei Nexus 6P. Nyní zde máme v podstatě takovou evoluci. Výrobce se již chlubí novinkami na svém webu a níže máte první Honor 500, pak Honor 500 Pro. Jde vidět rozdílná fotografická výbava a lehká změna uspořádání foťáků mezi modely.
Honor uvádí specifikace nebo náznaky postupně, ale spekulace se zmiňují hlavně o Honor 500 Pro. Tento kousek má nabídnout loňskou jedničku, Snapdragon 8 Elite. Na zadní straně má dominovat sestava 200+12+50 MPx, zřejmě i s optickou stabilizací obrazu minimálně na jednom senzoru.
Ve specifikacích má být také rychlé bezdrátové nabíjení a současně baterie o kapacitě 8000 mAh. I tak si novinka má zachovat tenký profil, jelikož se použije křemíkovo-uhlíková baterie. Honor 500 naopak nabídne o něco ochuzenější specifikace, s čímž bude souviset i cena. I tak to vypadá na velmi zajímavé zástupce střední a vyšší střední třídy.
K představení dojde zřejmě ještě tento měsíc v Číně, ale nevíme, kdy se novinky dostanou na globální trh, případně ten evropský. Zajisté Honor uspořádá druhou akci s představením.
