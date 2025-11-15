Honor 500 Pro vypadá povědomě, ale nabídne obří baterii

2025-11-15T09:00:16+01:00
• 15. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Dnes už neplatí, že Apple je úplně v něčem první a pak teprve přijdou ostatní výrobci. Mnohdy nějaký trend započne ještě dřív, Apple jej vlastně potvrdí a tím jej zavede na trh. Následně se připojí další výrobci. To samé se dá říci o tenkých mobilech a současně kolem designu foto modulu. iPhone Air je již nějakou chvíli na trhu a jde vidět, že má svůj vliv. Nyní to dokazuje Honor 500 a Honor 500 Pro.

Honor 500 a Honor 500 Pro

Nebudu zde konkrétně říkat, že Honor kopíruje design, jelikož takový fotomodul byl k vidění před mnoha roky u Huawei, dokonce Huawei Nexus 6P. Nyní zde máme v podstatě takovou evoluci. Výrobce se již chlubí novinkami na svém webu a níže máte první Honor 500, pak Honor 500 Pro. Jde vidět rozdílná fotografická výbava a lehká změna uspořádání foťáků mezi modely.

honor 500 2 800x800x honor 500 800x800x

Honor 500; Zdroj: Honor

Honor uvádí specifikace nebo náznaky postupně, ale spekulace se zmiňují hlavně o Honor 500 Pro. Tento kousek má nabídnout loňskou jedničku, Snapdragon 8 Elite. Na zadní straně má dominovat sestava 200+12+50 MPx, zřejmě i s optickou stabilizací obrazu minimálně na jednom senzoru.

honor 500 pro 800x800x honor 500 pro 2 800x800x

Honor 500; Zdroj: Honor

Ve specifikacích má být také rychlé bezdrátové nabíjení a současně baterie o kapacitě 8000 mAh. I tak si novinka má zachovat tenký profil, jelikož se použije křemíkovo-uhlíková baterie. Honor 500 naopak nabídne o něco ochuzenější specifikace, s čímž bude souviset i cena. I tak to vypadá na velmi zajímavé zástupce střední a vyšší střední třídy.

K představení dojde zřejmě ještě tento měsíc v Číně, ale nevíme, kdy se novinky dostanou na globální trh, případně ten evropský. Zajisté Honor uspořádá druhou akci s představením.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

