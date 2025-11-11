Motorola má levný telefon s extrémně velkou baterií, vyjde jen na 6 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

Motorola má levný telefon s extrémně velkou baterií, vyjde jen na 6 tisíc
2025-11-11T19:00:41+01:00
11. 11. 2025

Motorola posílá do Black Friday jeden ze svých nejlepších telefonů. Moto G86 Power láká na nevídanou 6 720mAh baterii, díky které nabízí až dvoudenní výdrž na jedno nabití. Kromě toho má skvělý displej, vysokou odolnost a solidní fotoaparát. To vše z ní momentálně dělá nejvýhodnější telefon, protože u Mobil Pohotovosti teď vyjde jen na 5 990 Kč.

Obří 6 720mAh baterie za rekordní cenu

Motorola Moto G86 Power láká právem na svou výdrž. Velká 6 720mAh baterie zaručí, že telefon zvládne celé dva dny používání bez nabíječky, a to i pokud koukáte na videa nebo často fotíte.

Kromě nadstandardní baterie ale nabídne Moto G86 Power také velký 6,7″ displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který spolu s 8 GB RAM zajistí plynulý chod i při náročnějším multitaskingu. A pokud rádi fotíte, potěší vás 50Mpx hlavní foťák, který zvládne ostré snímky i za horšího světla.

V nabídce ale najdete i další modely od Motoroly. Pokud hledáte něco ještě dostupnějšího, Moto G06 je momentálně jen za 1 890 Kč. I přes svou cenu ale nabídne solidní výkon a může být ideální volbou pro děti třeba jako dárek k blížícím se Vánocům.

Do akce se dostaly také letošní bestsellery jako Edge 50 Fusion, který je pro každého s vyššími nároky na displej a foťák, nebo Edge 60 Pro, který už míří do vyšší třídy a nabídne špičkový výkon za výrazně sníženou cenu.

Všechny zlevněné telefony od Motoroly najdete zde.

 

