WELOCK: Být svobodný může být výhodné

Datum 11. 11. vypadá hezky a úsporně, ale pravděpodobně si jej nespojíme s nějakým svátkem. A přitom jej každoročně slaví obrovské množství lidí! V řadě asijských zemí se totiž v tento den každoročně slaví Den nezadaných. Není to náhodné datum – jedničky v datu totiž symbolizují osaměle žijící lidi kolem nás.
A co víc: s tímto datem se stalo tradicí vyhlašování nejrůznějších slevových akcí, a 11. listopad se stal celosvětově dnem s největším obratem obchodů – jak těch internetových, tak i kamenných. To pochopitelně nemohl přehlédnout i významný výrobce chytrých zámků WELOCK, takže si pro nás nachystal zajímavé slevy na své produkty právě u příležitosti 11. 11. – Singles‘ Day.
Klíčový je otisk
Výhodně si můžete pořídit například osvědčený model WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41. Jednou provždy vás zbaví problémů se zapomínáním či předáváním klíčů. Klíčem je totiž otisk prstu!
Nejdůležitějším prvkem tohoto chytrého zámku je nenápadná, ale spolehlivá čtečka otisků prstů. Vestavěná paměť zvládne uchovat až 100 různých otisků, takže každý ze členů rodiny může používat klidně několik prstů.
Jen otiskem ovšem možnosti nekončí: zámek můžete pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace WeLock ve vašem telefonu, ale také jako klíče použít přiložené miniaturní RFID karty, které se vejdou i do nejmenší kapsičky.
Zámek je možno snadno nainstalovat do evropských dveří o tloušťce od 50 do 100 mm. Má totiž posuvný mechanismus, který se tloušťce dveří přizpůsobí. Vhodný je přitom jak do dveří vstupních, tak interiérových. To značně zvyšuje jeho univerzálnost a široké možnosti použití.
Nechcete se starat o to, kde zrovna máte klíče od vašeho bytu či domu? Máte vyřešeno, a to i v případě, že máte početnější rodinu: paměť zámku WELOCK totiž pojme celých 100 různých otisků. Klidně si tak můžete nastavit více prstů pro každého uživatele, a odemykat levou či pravou rukou podle toho, kterou máte zrovna volnou.
Vlastníte nemovitost, která vám vydělává peníze tím, že ji pronajímáte? Výborně, pomocí jednoduché aplikace WELOCK App můžete vytvářet a mazat virtuální klíče, a sdílet je s těmi, komu chcete právě umožnit vstup. A nezáleží na tom, zda jde o pronájem dlouhodobý, či krátkodobý ve stylu Airbnb.
Máte kancelář, do které chcete mít pohodlný přístup, ale zároveň nemá být přístupná každému? I s tím vám pomůže chytrý zámek WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41. Žádné klíče, stačí prostě jeden z vašich prstů.
A jakou výhodu přináší zmíněné datum 11. 11? To posuďte sami: zatímco běžná cena je 4 677 Kč, v rámci této akce jej pořídíte se slevou 1 558 Kč, takže za tento chytrý zámek zaplatíte jen 3 118 Kč, pochopitelně včetně dopravy až k vám domů. Je ovšem třeba použít slevový kód, takže si pište: „VD63“. Zámek je pro vás připraven v evropském skladu, takže se dočkáte velmi rychle.
A pozor: při objednání z oficiálních stránek WELOCK získáváte automaticky 30denní záruku vrácení peněz, dvouletou záruku a doživotní zákaznickou podporu. Objednávat bez obav můžete přímo ZDE.
Ke klasice přibyla žhavá novinka
Je tu ovšem i novinka: nese název WELOCK Smart Lock U81, a je výborným řešením s vysokou mírou univerzality. Přináší totiž bohaté možnosti odemykání: celkem 6 možností!
První z nich je stará známá klasika: odemykání pomocí otisku prstu. Do systému jich můžete uložit celkem 100, což fakticky znamená spoustu prstů od spousty uživatelů.
Druhá možnost je zadání PIN kódu na numerické klávesnici. Systém umožní uložení až 200 PIN kódů. Velmi užitečná je možnost nejprve zadat libovolné množství náhodných číslic, systém spolehlivě rozpozná, až začnete zadávat ty správné. To se hodí v situacích, kdy máte pocit, že se někdo pokouší „odkoukat“ správný kód.
Třetí v řadě je možnost odemykání pomocí RFID karty. Tu také naleznete v balení zámku WELOCK Smart Lock U81. Celkem je možno k systému přiřadit až 199 RFID karet.
Čtvrtou variantou je odemykání přes rozhraní Bluetooth prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace. Stačí ji mít nainstalovanou ve vašem mobilním telefonu.
Pátá možnost je využít záložní mechanický klíč. Ten přijde vhod například v situaci, kdy dojde k vybití akumulátoru zámku – na blížící se vybití budete ovšem dlouho dopředu upozorňováni, a baterie vydrží typicky 10 až 12 měsíců provozu.
Šestá varianta je odemykání pomocí hlasového ovládání přes asistentku Amazon Alexa. K tomu je třeba mít zámek spárován s domácím hubem WIFIBOX3, který vyrábí také WELOCK.
A co na to 11. listopad? Opět je tu slevový kód, v tomto případě je to „VD70“ pro získání slevy 1 731 korun. Za nový chytrý zámek WELOCK Smart Lock U81 tedy zaplatíte jen 4 429 Kč, a to včetně dopravy, ale také záruky vrácení peněz, dvouleté záruky na produkt, i doživotního zákaznického servisu. Objednávat můžete ZDE.
Praktické a chytré příslušenství
Samotný chytrý zámek WELOCK Smart Lock U81 je skvělým pomocníkem. Ovšem díky propojení s Wi-Fi hubem WIFIBOX3 získá ještě další možnosti. Máte možnost zámek ovládat hlasem, a také mít kontrolu nad vaší domácností, ať už jste kdekoliv. Vždy máte možnost se k vašemu chytrému zámku vzdáleně připojit pomocí šikovné mobilní aplikace.
Tento Wi-Fi hub může skvěle doplnit váš nový zámek WELOCK. Dobrá zpráva je, že stojí jen 2 450 Kč včetně dopravy z evropského skladu. Cena zahrnuje veškeré záruky poskytované výrobcem. Líbí se vám? Objednáte si jej velmi snadno ZDE.
Tak co: zaujalo vás datum a slevová kampaň 11. 11.? Od teď už budete vědět, že se na toto datum máte těšit, ať jste „singl“ nebo ne.
