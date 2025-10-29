Google Gboard má novou možnost zadání čísel

Google Gboard má novou možnost zadání čísel
2025-10-29T11:40:58+01:00
• 29. 10. 2025#Aktualizace #Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali o novém nastavení v aplikaci Gboard, díky kterému lze odebrat klávesy pro tečku a čárku. Dnes zde máme další novinku v podobném duchu, ale neodebírá možnost, spíše přidává.

Drobnost, co může zjednodušit zadávání

Dnešní softwarové klávesnice nabízí i možnost psaní pomocí gest, což někteří využívají pro rychlejší psaní. Současně je zde ale skupina, co raději používá standardní psaní. I tak se právě pro ně nabízí nová možnost nastavení, která je v Předvolbách označena jako Zobrazit symboly pohybem kláves.

Screenshot 2025 10 29 08 21 55 24 729f5fd1bce94da8617f218da402b3c8 1272x2772x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tento popis je trochu fádní a trvalo mi nějakou chvilku dojít na to, co to vlastně znamená. Z popisu v článku redakce 9to5google nakonec bylo jasné, jak se funkce používá. Pakliže máte zobrazeno základní rozvržení, tak pro napsání číslice musíte buď přepnout klávesnici, nebo podržet písmeno a pak najet na konkrétní číslo. Například podržením písmene E lze pak zvolit číslo 3.

S touto novinkou nemusíte prstem držet na číslovce E, ale stačí po tomto písmenu přejet prstem dolů a zvolí se číslovka 3 automaticky. Pokud máte větší klávesy, může se to hodit. U menších to může být náročnější. Jedná se o vskutku drobné rozšíření, ale může některým zrychlit zadání znaků.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

