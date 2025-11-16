ChatGPT ve verzi 5.1 je nyní chytřejší, přirozenější a přizpůsobivější než kdy dřív

Zdroj: androidauthority
OpenAI oficiálně představilo a začalo nasazovat nový jazykový model ChatGPT 5.1, který je podle vývojářů nejen chytřejší, ale i výrazně přívětivější. Nová verze umělé inteligence přináší vylepšení v oblasti porozumění dotazům, přizpůsobení tónu konverzace a možností, jak si uživatel může nastavit styl komunikace podle vlastních preferencí.
ChatGPT 5.1: vstřícnější a přirozenější dialog
Jednou z hlavních novinek je důraz na přirozenost, tón a osobitost. ChatGPT 5.1 se snaží působit méně formálně, s větší mírou empatie a plynulosti v projevu. Model se nyní lépe přizpůsobuje stylu konverzace uživatele, reaguje jemněji na kontext a snaží se vystihnout náladu nebo očekávání druhé strany.
Dva nové režimy: GPT-5.1 Instant a GPT-5.1 Thinking
Aktualizace přináší dvě verze modelu, každou určenou pro trochu jiný typ použití.
GPT-5.1 Instant je výchozí model pro většinu uživatelů. Vyniká rychlými odpověďmi, přátelskou formou a vysokou schopností porozumět zadání. Umí nyní lépe rozpoznat, kdy stačí odpovědět rychle, a kdy je vhodnější „se zamyslet“, například u složitějších dotazů. Výsledkem jsou efektivnější reakce bez ztráty kvality.
GPT-5.1 Thinking je navržen pro náročnější dotazy, které vyžadují hlubší zamyšlení nebo komplexní argumentaci. Model lépe hospodaří s časem i výpočetním výkonem – jednoduché otázky zodpoví svižně, složitější ale zpracuje s větším důrazem na přesnost a srozumitelnost. Významným posunem je i snížení používání odborného žargonu, díky čemuž jsou odpovědi přístupnější širšímu publiku.
S příchodem verze 5.1 se ChatGPT stává nástrojem, který je nejen výkonný, ale i lidsky srozumitelný a přizpůsobivý. Ať už model používáte pro psaní, práci, učení nebo jen pro konverzaci, nová generace se snaží být blíž vašemu stylu a to jak jazykem, tak tónem. Možnost přizpůsobit si styl výstupu dává uživatelům větší kontrolu nad tím, jak má umělá inteligence znít a působit.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Alza Black Friday: Tipy na Vybrané Herní Notebooky, Slevy Až 22 %
Aplikace Gemini dostává upravený vzhled
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře