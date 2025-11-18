Rekordně nejnižší cena roku je tady: Samsung Galaxy S25 od pouhých 15 990 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Rekordně nejnižší cena roku je tady: Samsung Galaxy S25 od pouhých 15 990 Kč
2025-11-18T19:00:47+01:00
• 18. 11. 2025#Android #Smartphony

Extra slevy letos míří i na to nejlepší. Vlajkové Samsungy padají s cenou níž než kdy dřív, a řada S25 je tak v té největší slevě roku. Pokud jste čekali na moment, kdy se nový Samsung opravdu vyplatí, právě teď přišel. V Mobil Pohotovosti najdete zlevněné ty nejlepší modely – například bestseller Galaxy S25 Ultra zlevnil o víc než 11 tisíc, což z něj dělá jeden z nejvýhodnějších nákupů letošního listopadu.

Galaxy S25 Ultra o 11 tisíc levněji

Všechny modely řady S25 přicházejí s výbavou, která zvládne prakticky cokoli. Každý z nich přesto cílí na trochu jiného uživatele. Základní Galaxy S25 je ideální volba pro ty, kdo chtějí kompaktní vlajkovku s rychlým 120Hz AMOLED displejem, výkonným Snapdragonem a spolehlivým fotoaparátem s optickou stabilizací.

Galaxy S25+ přidává větší displej a baterii, takže potěší náročnější uživatele, kteří tráví na telefonu více času. A pokud chcete to nejlepší, Galaxy S25 Ultra nabídne čtyřnásobný fotoaparát s 200Mpx snímačem, ještě větší baterii a větší RAM.

U všech modelů najdete minimálně 20% slevu, ke které můžete přidat výkupní bonus 2 000 Kč. Díky tomu částky klesají rekordně nízko.

Ceny telefonů po odečtení slevy a bonusů:

Podobně výhodně vychází i Galaxy S24, kde se po odečtení slevy a bonusu dostanete na částku 12 990 Kč (běžně 17 990 Kč), anebo Galaxy A56, kde se dostanete na 7 990 Kč (běžně 10 490 Kč) a ještě získáte jako dárek sluchátka v hodnotě 1 490 Kč. Úplně nejlevněji potom vychází Galaxy A16 v 30% slevě za pouhých 2 990 Kč (běžně 4 290 Kč).

 

