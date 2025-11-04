Vivo uniká plánovaná novinka Y500 Pro

Vivo Y500 Pro | Zdroj: GSMArena
Produktovou řadu Y500 plánuje společnost Vivo rozšířit minimálně o jeden přírůstek, který se nevyhnul kompletnímu úniku ještě před samotným představením. Čínský výrobce v těchto dnech dokončuje nový model Y500 Pro a k jeho oficiálnímu oznámení dojde už v pondělí 10. listopadu. Tento telefon se jednoznačně zařadí do segmentu střední třídy.
Uspokojivý standard
Přední strana bude vybavena 6,67palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Milovníky selfie snímků nepochybně potěší kvalitní 32MPx kamerka. Vnitřní šasi vyplní čipová sada Dimensity 7400 od MediaTeku, kterou doplní dvě paměťové konfigurace (12+256 GB, 12+512 GB).
Celkovou výdrž má udávat článek baterie s kapacitou 7 000 mAh, u něhož nebude chybět technologie rychlého 90W nabíjení. Záda ještě ponesou dva objektivy fotoaparátu. Konkrétně se očekává hlavní 200MPx snímač HP5 od Samsungu po boku hloubkového 2MPx objektivu s technologií OIS.
Konstrukce údajně nabídne plastový rámeček a skleněná záda. Toto spojení navíc v odolnosti dosáhlo na certifikace IP68 a IP69. Nekompletní seznam dnes uzavírá softwarová platforma OriginOS 6 nebo jen jeden hlasitý reproduktor. Prodejci by měli nabízet čtyři barevné varianty (černá, růžová, zlatá, zelená).
Nakonec pokud si zařízení bude chtít udržet cenovou hladinu po svém předchůdci, tak nesmí vycházet na více než 6 600 Kč po přepočtu.
