Generátor videí Sora od OpenAI je již pro Android

2025-11-05T09:00:02+01:00
5. 11. 2025

Zdroj: pcmag

Relativně nedávno byla vydána aplikace Sora pro iOS od společnosti OpenAI, přičemž nabízí možnost vytváření realistických videí na základě jednoduchého textového zadání. Ostatně hned na to došlo k záplavě takových videí na sociálních sítích. Díky logu ve videu jde poznat, že se jedná o výtvor ze Sora, ale i tak si uživatelé našli cestu, jak se ho zbavit, takže někdy je komplikovanější rozpoznat, jestli se jedná o reálné video nebo vygenerované. Nyní tato aplikace přichází na Android.

Sora pro Android

Původní iOS verze aplikace byla na pozvánky a dostupnost nebyla nějak velká, a to je i případ Android verze. OpenAI ji limituje jen na vybrané země, takže sice ji můžete objevit v Obchodě Play, ale s lokací v Česku si ji jen tak nestáhnete.

Sora je nový druh kreativní aplikace, která pomocí nejnovějších vylepšení OpenAI proměňuje textové výzvy a obrázky na hyperrealistická videa se zvukem. Jedna věta se může rozvinout do filmové scény, krátkého anime nebo remixu kamarádova videa. Pokud to můžete napsat, můžete to vidět, remixovat a sdílet. Proměňte svá slova ve světy se Sorou.

unnamed (3) 810x1440x unnamed (4) 810x1440x unnamed (5) 810x1440x unnamed (6) 810x1440x

Zdroj: Obchod Play

Dle informací není na pozvánky, takže můžete využít alternativní cesty ke stažení, jako je například VPN nebo lze najít i instalační APK/APKM soubory. Zde ale upozorníme, že je musíte mít z ověřeného zdroje, jako je například APKMirror.

Zdroje: pcmag.com, androidauthority.com

