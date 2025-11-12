Xiaomi udělalo svou verzi AirPod Max, jmenuje se Fengming S1

Xiaomi udělalo svou verzi AirPod Max, jmenuje se Fengming S1
2025-11-12T18:00:40+01:00
• 12. 11. 2025#Příslušenství

Zdroj: ubergizmo

Xiaomi má ve své nabídce nejrůznější produkty a v oblasti sluchátek se spíše soustřeďuje jen na bezdrátové špunty nebo pecky. Náhlavních sluchátek moc nemá, spíše si ani nevybavuji, že by došlo v poslední době na nějaké představení, ale to se nyní mění, sice ne přímo. Novinka se jmenuje Fengming S1

Black Shark Fengming S1

Nová sluchátka vskutku vypadají jako od Applu, inspirace je zde poměrně velká, ale sluchátka jako taková přichází s názvem Fengming S1, jen tedy ne přímo pod značkou Xiaomi. Jsou představena v rámci subznačky BlackShark, což je trochu zvláštní, když se jedná o spíše herní divizi, respektive se nabízí produkty zaměřené na mobilní hraní.

xiaomi black shark fengming s1 ra mat thumb 1200x675x

Zdroj: ubergizmo

Fengming S1 jsou vybavena 40mm měniči a podporují 3D prostorový zvuk. Samozřejmostí je aktivní potlačení okolního hluku, až -52 dB. Mají na svém těle 5 mikrofonů pro vylepšené filtrování. O konektivitu se stará Bluetooth 6.0 a disponují i herním režimem, v rámci kterého se sníží latence na 60 ms.

Sluchátka jsou vybavena kapacitou 1000 mAh, což by mělo postačovat na 155 hodin přehrávání hudby bez ANC. S potlačením okolního hluku pak 80 hodin. O nabíjení se stará USB C a plné nabití má trvat 2,2 hodiny. V případě kodeků je zde podpora pro SBC a AAC. Cena je nastavena v přepočtu přibližně na 1 120 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se objeví v Evropě, zatím není známo.

Zdroj: ubergizmo.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

