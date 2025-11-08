WhatsApp v EU zavádí podporu pro zprávy z jiných aplikací

Zdroj: Grok
Evropským uživatelům se blýská na lepší časy. WhatsApp začal testovat novou funkci, která umožňuje posílat a přijímat zprávy i od lidí používajících jiné komunikační aplikace. Prvním partnerem je BirdyChat, ale brzy se přidají i další. Tato změna je přímým důsledkem Nařízení o digitálních trzích (DMA), které velkým platformám jako WhatsApp nařizuje otevřít se konkurenci, pokud chtějí v EU dál působit.
Cross-platform komunikace v rámci WhatsApp
Nová funkce vám umožní komunikovat s lidmi mimo WhatsApp – a to bezpečně, s plnou podporou zpráv, fotografií, videí a hlasových zpráv. Pokročilé funkce jako statusy, samolepky nebo mizející zprávy zatím v těchto „křížových“ konverzacích fungovat nebudou, ale základní možnosti zůstávají zachovány.
WhatsApp zároveň tyto zprávy odděluje od běžných chatů – objevují se v samostatné sekci. Díky tomu je vždy zřejmé, že komunikujete s někým mimo WhatsApp. Pokud vám oddělení nebude nevyhovovat, můžete si ve volbách nastavit sjednocené zobrazení všech zpráv v jednom streamu.
Funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Jinými slovy – dokud si ji sami nezapnete, nikdo z jiných aplikací vás nebude moci kontaktovat. V nastavení navíc bude možné vybrat, které konkrétní aplikace smějí s WhatsApp komunikovat, takže budete mít naprostou kontrolu nad tím, kdo vás může kontaktovat.
Jaké aplikace budou podporovány?
V tuto chvíli je podporovaná pouze platforma BirdyChat, což je první schválená služba splňující bezpečnostní podmínky WhatsAppu. Meta, která WhatsApp vlastní, si aplikace nevybírá sama – naopak, vývojáři třetích stran musejí splnit přísné požadavky na šifrování a zabezpečení, aby mohli o integraci požádat. Očekává se, že se v příštích měsících přidají i další známé aplikace jako Signal, Telegram nebo Messenger, jakmile přizpůsobí své systémy požadavkům EU a projdou procesem schválení.
Kdy se novinka dostane i mimo EU?
Zatím se jedná o beta verzi dostupnou pouze v zemích Evropské unie. Mimo Evropu není spuštění této funkce v blízké době na pořadu dne. Další rozšíření bude záviset na tom, jak se WhatsAppu a ostatním aplikacím podaří technicky sladit funkčnost a zároveň udržet šifrování typu end-to-end mezi různými platformami.
