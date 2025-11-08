WhatsApp v EU zavádí podporu pro zprávy z jiných aplikací

WhatsApp v EU zavádí podporu pro zprávy z jiných aplikací
2025-11-07T16:53:19+01:00
• 8. 11. 2025#Android #iOS

Zdroj: Grok

Evropským uživatelům se blýská na lepší časy. WhatsApp začal testovat novou funkci, která umožňuje posílat a přijímat zprávy i od lidí používajících jiné komunikační aplikace. Prvním partnerem je BirdyChat, ale brzy se přidají i další. Tato změna je přímým důsledkem Nařízení o digitálních trzích (DMA), které velkým platformám jako WhatsApp nařizuje otevřít se konkurenci, pokud chtějí v EU dál působit.

Cross-platform komunikace v rámci WhatsApp

Nová funkce vám umožní komunikovat s lidmi mimo WhatsApp – a to bezpečně, s plnou podporou zpráv, fotografií, videí a hlasových zpráv. Pokročilé funkce jako statusy, samolepky nebo mizející zprávy zatím v těchto „křížových“ konverzacích fungovat nebudou, ale základní možnosti zůstávají zachovány.

WhatsApp zároveň tyto zprávy odděluje od běžných chatů – objevují se v samostatné sekci. Díky tomu je vždy zřejmé, že komunikujete s někým mimo WhatsApp. Pokud vám oddělení nebude nevyhovovat, můžete si ve volbách nastavit sjednocené zobrazení všech zpráv v jednom streamu.

whatsapp third party wabetainfo 1500x1105x

Zdroj: Phandroid

Funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Jinými slovy – dokud si ji sami nezapnete, nikdo z jiných aplikací vás nebude moci kontaktovat. V nastavení navíc bude možné vybrat, které konkrétní aplikace smějí s WhatsApp komunikovat, takže budete mít naprostou kontrolu nad tím, kdo vás může kontaktovat.

Jaké aplikace budou podporovány?

V tuto chvíli je podporovaná pouze platforma BirdyChat, což je první schválená služba splňující bezpečnostní podmínky WhatsAppu. Meta, která WhatsApp vlastní, si aplikace nevybírá sama – naopak, vývojáři třetích stran musejí splnit přísné požadavky na šifrování a zabezpečení, aby mohli o integraci požádat. Očekává se, že se v příštích měsících přidají i další známé aplikace jako Signal, Telegram nebo Messenger, jakmile přizpůsobí své systémy požadavkům EU a projdou procesem schválení.

Kdy se novinka dostane i mimo EU?

Zatím se jedná o beta verzi dostupnou pouze v zemích Evropské unie. Mimo Evropu není spuštění této funkce v blízké době na pořadu dne. Další rozšíření bude záviset na tom, jak se WhatsAppu a ostatním aplikacím podaří technicky sladit funkčnost a zároveň udržet šifrování typu end-to-end mezi různými platformami.

Zdroj: phandroid.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat