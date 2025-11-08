watchOS 26.2 výrazně mění hodnocení spánku pomocí Sleep score

Zdroj: Apple
Jednou z hlavních novinek systému watchOS 26 od Applu byla funkce Sleep Score – skóre kvality spánku, které vám každé ráno poskytne přehled o tom, jak moc odpočinková byla vaše noc.
S příchodem první beta verze watchOS 26.2 však přichází důležitá změna: Apple přenastavuje klasifikační úrovně a mění, jak se výsledky hodnotí.
Jak Sleep Score fungovalo dosud?
Sleep Score poskytuje numerické hodnocení (0–100 bodů), které je rozděleno do tří hlavních kategorií:
- Délka spánku – až 50 bodů
- Čas ulehnutí – až 30 bodů
- Přerušení spánku – až 20 bodů
Celkové skóre pak spadalo do jedné z následujících kategorií:
- Very Low (Velmi nízké): 0–29 bodů
- Low (Nízké): 30–49 bodů
- OK: 50–69 bodů
- High (Vysoké): 70–89 bodů
- Excellent (Výborné): 90–100 bodů
Co se mění s watchOS 26.2?
V nové verzi systému Apple upravuje rozsahy těchto kategorií a přejmenovává nejvyšší úroveň z „Excellent“ na „Very High“, tedy „Velmi vysoké“. Důvodem je snaha o objektivnější označení a odstranění případného zmatení uživatelů, kteří se nemusí cítit výborně, i když dosáhnou na vysoké skóre.
Nové klasifikační úrovně ve watchOS 26.2:
- Very Low (Velmi nízké): 0–40 bodů
- Low (Nízké): 41–60 bodů
- OK: 61–80 bodů
- High (Vysoké): 81–95 bodů
- Very High (Velmi vysoké): 96–100 bodů
Například skóre 70, které dříve znamenalo „High“, nově spadá pouze do „OK“. Tím Apple zpřísňuje hodnocení a zpřesňuje zpětnou vazbu.
Proč Apple změny zavádí?
Podle oficiálního vyjádření firma vychází z dat shromážděných prostřednictvím Apple Heart and Movement Study. Cílem je, aby hodnocení odpovídalo aktuálním vědeckým doporučením od American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation a World Sleep Society.
Apple také uvádí, že změny jsou reakcí na zpětnou vazbu uživatelů – někteří totiž hodnotili dosavadní skóre jako příliš „shovívavé“.
Jak se to dotkne uživatelů?
Funkce Sleep Score zůstává dostupná na všech Apple Watch podporujících watchOS 26. Technicky k ní ani nepotřebujete Apple Watch – stačí mít iPhone s aktuálním systémem a povolené sledování spánku. Kromě nového rozvržení kategorií nedochází ke změnám v tom, jak se skóre počítá – algoritmy zůstávají stejné.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Fitbit Labs testuje detekci neobvyklých zdravotních trendů a studii hypertenze s hodinkami Pixel Watch 3
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře