watchOS 26.2 výrazně mění hodnocení spánku pomocí Sleep score

2025-11-07T17:46:00+01:00
• 8. 11. 2025#iOS

Zdroj: Apple

Jednou z hlavních novinek systému watchOS 26 od Applu byla funkce Sleep Score – skóre kvality spánku, které vám každé ráno poskytne přehled o tom, jak moc odpočinková byla vaše noc.

S příchodem první beta verze watchOS 26.2 však přichází důležitá změna: Apple přenastavuje klasifikační úrovně a mění, jak se výsledky hodnotí.

Jak Sleep Score fungovalo dosud?

Sleep Score poskytuje numerické hodnocení (0–100 bodů), které je rozděleno do tří hlavních kategorií:

  • Délka spánku – až 50 bodů
  • Čas ulehnutí – až 30 bodů
  • Přerušení spánku – až 20 bodů

Celkové skóre pak spadalo do jedné z následujících kategorií:

  • Very Low (Velmi nízké): 0–29 bodů
  • Low (Nízké): 30–49 bodů
  • OK: 50–69 bodů
  • High (Vysoké): 70–89 bodů
  • Excellent (Výborné): 90–100 bodů

Co se mění s watchOS 26.2?

V nové verzi systému Apple upravuje rozsahy těchto kategorií a přejmenovává nejvyšší úroveň z „Excellent“ na „Very High“, tedy „Velmi vysoké“. Důvodem je snaha o objektivnější označení a odstranění případného zmatení uživatelů, kteří se nemusí cítit výborně, i když dosáhnou na vysoké skóre.

sleep score apple watch 1500x750x

Zdroj: 9to5mac

Nové klasifikační úrovně ve watchOS 26.2:

  • Very Low (Velmi nízké): 0–40 bodů
  • Low (Nízké): 41–60 bodů
  • OK: 61–80 bodů
  • High (Vysoké): 81–95 bodů
  • Very High (Velmi vysoké): 96–100 bodů

Například skóre 70, které dříve znamenalo „High“, nově spadá pouze do „OK“. Tím Apple zpřísňuje hodnocení a zpřesňuje zpětnou vazbu.

Proč Apple změny zavádí?

Podle oficiálního vyjádření firma vychází z dat shromážděných prostřednictvím Apple Heart and Movement Study. Cílem je, aby hodnocení odpovídalo aktuálním vědeckým doporučením od American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation a World Sleep Society.

Apple také uvádí, že změny jsou reakcí na zpětnou vazbu uživatelů – někteří totiž hodnotili dosavadní skóre jako příliš „shovívavé“.

Jak se to dotkne uživatelů?

Funkce Sleep Score zůstává dostupná na všech Apple Watch podporujících watchOS 26. Technicky k ní ani nepotřebujete Apple Watch – stačí mít iPhone s aktuálním systémem a povolené sledování spánku. Kromě nového rozvržení kategorií nedochází ke změnám v tom, jak se skóre počítá – algoritmy zůstávají stejné.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

