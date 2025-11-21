Apple údajně vyvíjí dotykové kryty pro budoucí modely iPhonů řady Pro

2025-11-21T18:00:28+01:00
• 21. 11. 2025#iOS #Smartphony

Peak Design Everyday Case Mobile; zdroj: Dotekománie

Apple podle nových informací pracuje na inovaci, kterou jsou ochranná pouzda s dotykovým ovládáním, která by měla přinést zcela nový způsob interakce s iPhony řady Pro. Pokud se spekulace potvrdí, mohlo by jít o největší posun v oblasti telefonních krytů od jejich samotného vzniku.

Dotykové kryty Apple jako „druhé ovládací rozhraní“

Podle známého tipéra Instant Digital Apple „výrazně investuje“ do vývoje oficiálních pouzder, jejichž cílem je vytvořit druhé dotykové rozhraní. Co si pod tím ale představit?

Spekulace neuvádějí, zda půjde o druhý displej ve stylu LG V50 ThinQ Dual Screen nebo Asus TwinView Dock, ale spíše se bude jednat o dotykovou plochu podobnou touchpadům na klávesnicích pro iPady. Apple zatím oficiálně nic nepotvrdil, ale směr je jasný. Pouzdra by měla nabídnout nové způsoby ovládání iPhonů Pro, a tím zvýšit jejich atraktivitu pro náročné uživatele.

Konec fyzickým tlačítkům? Možná brzy

Jedním z hlavních motivů této změny může být odstranění klasických mechanických tlačítek na bocích telefonu. Apple o tomto kroku uvažuje již delší dobu. Například funkce Camera Control na iPhonech, která využívá kapacitní dotykovou plochu, je krokem tímto směrem. Uživatelé ji však zatím nepřijali s velkým nadšením.

IMG 0012 2 3530x1986x

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Patent Applu s názvem „Case with input for electronic device“ navrhuje, že pouzdro může detekovat přítomnost telefonu, deaktivovat jeho fyzická tlačítka a nahradit jejich funkce signály z dotykových senzorů v pouzdře. To by umožnilo přesnější a variabilnější ovládání bez nutnosti fyzického stisku.

Nové dotykové kryty by mohly být uvedeny současně s příští generací iPhonu Pro, která je plánovaná na podzim roku 2026. Standardní modely iPhonů přijdou tradičně o půl roku později, v rámci jarní vlny produktů.

Apple by tak mohl výrazně rozlišit Pro modely od běžných verzí nejen výbavou a výkonem, ale i celkovým uživatelským zážitkem. Dotykové kryty by mohly sloužit pro ovládání fotoaparátu, notifikací, herních prvků nebo i jako programovatelné zkratky pro profesionální uživatele.

Zdroj: gsmarena.com

