Youtube nasazuje vyšší kvalitu audia a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno jsme vás informovali, že Spotify po mnoha letech zavedlo vyšší kvalitu zvuku. Nyní na to reaguje Youtube, ale nejedná se o zcela konkurenční odpověď. I tak asi některé potěší.
Vyšší kvalita audia
Na začátku tohoto roku Youtube začalo experimentovat s vyšší kvalitou zvuku, respektive s bitrate. Nyní tuto novinku zavádí kompletně na celé své platformě, a to včetně Youtube Music. Konkrétně se tedy nabízí 256 kbps v aplikací pro Android a iOS. Je zde ale jedna podmínka, musíte mít Youtube Premium. Co se týče dostupnosti, tak tato kvalita zvuku je dostupná u oficiálních hudebních klipů a uměleckých skladeb.
Další rozšíření se týká nastavení rychlosti přehrávání. Původní experiment je nově standardní funkcí a nabízí se zrychlení až 4násobné, přičemž kroky jsou po 0,05. Tato funkce je dostupná v mobilních aplikacích a i na webu. Kromě toho se rozšiřuje dostupnost rychlého skoku do zajímavé části videa na chytré televize a také herní konzole.
Nakonec ve své zprávě Youtube informuje, že chytré stahování Shorts videí je nově dostupné pro iOS zařízení. Kromě toho se zpřístupňuje také obraz v obraze u Shorts na iOS.
Nyní asi musíme čekat, až Youtube Music jednou zavede bezztrátovou kvalitu zvuku, ale zatím nemáme jakékoliv náznaky, kdy se tak stane, případně jestli se něco takového vůbec chystá.
Zdroje: engadget.com, 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nové Realme 15x 5G zaujme odolností a výdrží baterie
CMF už nebude jen subznačkou Nothing
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře