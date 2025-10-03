Nové Realme 15x 5G zaujme odolností a výdrží baterie

2025-10-03T13:35:41+02:00
• 3. 10. 2025#Android #Smartphony

Realme 15x 5G | Zdroj: Realme

Do segmentu střední třídy vstupuje mobilní novinka z dílny společnosti Realme, která bude reprezentovat čínskou značku pod označením 15x 5G. Telefon bude lákat na slušný displej, zvýšenou odolnost u konstrukce nebo dlouhou výdrž baterie. Předchůdce z prosince loňského roku byl dostupný na českém trhu, takže i dnešní přírůstek můžeme vyhlížet u nás.

Líbivý průměr

Zařízení disponuje 6,8palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Nasazená funkce Smart Touch umožňuje ovládání například v rukavicích. Hardwarová stránka je postavena na procesoru Dimensity 6300, 8/12GB paměti RAM (+ 10 GB virtuálně) či 128/256GB úložišti. Navíc nechybí ani podpora až 2TB microSD karet.

realme 15x 5g 2 2400x1308x realme 15x 5g 3 2400x1194x

Realme 15x 5G | Zdroj: Realme

Na zadní straně dominuje 50MPx objektiv fotoaparátu a LED kroužek, který mimo jiné funguje také jako notifikační dioda. Článek baterie o velikosti 7 000 mAh podporuje technologii rychlého 60W nabíjení. Samotná konstrukce posbírala hromadu klíčových certifikací z pohledu odolnosti, kde lze vypíchnout MIL-STD-810H nebo IP69.

Uživatelské prostředí nabízí platformu Realme UI 6 nad systémem Android 16. Seznam výbavy uzavírá přední 50MPx selfie kamerka, boční skener otisků prstů a funkce dual-SIM. K dispozici jsou tři barevné možnosti (červená, světle a tmavě modrá). Prodejní cena po přepočtu začíná u hranice 3 960 Kč.

realme 15x 5g 4 2424x1820x

Realme 15x 5G | Zdroj: Realme

Zdroje: realme.com, gsmarena.com, fonearena.com

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

