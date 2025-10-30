Youtube dělá změny, z kterých budou těžit diváci

Youtube dělá změny, z kterých budou těžit diváci
2025-10-30T07:00:17+01:00
• 30. 10. 2025#Aplikace

Zdroj: Youtube

Jakoby si Youtube vzpomněl, že se na tuto platformu dívají uživatelé i na televizích, jelikož dnešní novinky více cílí na tento typ zařízení, ale to neznamená, že se nedostanou do mobilů a tabletů.

Až na 4K

Youtube celkem trefně připomíná, že právě na televizích jsou příjmy pro tvůrce vyšší, ale to není nyní podstatné. Aby podpořil autory, tak mění jedno nastavení pro videa. Do této chvíle mohl mít náhledový obrázek velikost 2 MB, což je dost limitující, ale nově může mít až 50 MB. Důvodem navýšení limitu je větší počet 4K TV, tudíž je zapotřebí lepší rozlišení.

Další novinka se týká spíše staršího obsahu natočeného nebo publikovaného v SD kvalitě. Youtube nově udělí tzv. upscaling, tedy s využitím AI navýší rozlišení videa na HD, přičemž původní soubory budou zachovány. Navíc si divák bude moci vybrat mezi originálním videem a se zvětšeným rozlišením. V budoucnu se plánuje pak upscaling u Full HD videí a výsledkem bude 4K.

videoframe 4388 1920x1080x

Zdroj: Youtube

Na závěr zde máme aktualizaci rozhraní pro TV, kde budou větší náhledová videa při procházení kanálů. Současně se zapracovalo na vyhledávání.

Zdroj: gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

