Doogee S200 Plus 5G je novinka s AMOLED a IPS displeji
2025-10-29T20:00:12+01:00
• 29. 10. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Doogee

Dost často vychází mobily, které se liší jen v základních specifikacích a je tak trochu zázrak, když je uvedena novinka, která se odlišuje více. Právě uvedený model Doogee S200 Plus 5G je tak trochu zvláštní ve více oblastech.

Dva displeje

Jak již bylo uvedeno, tak Doogee S200 Plus 5G má dva displeje. Ten hlavní je typu IPS, což není nic atypického na odolný smartphone, ale na zadní straně má ještě jeden menší. U něj společnost použila AMOLED technologii. Skoro by se dalo říci, že Doogee dalo displej z hodinek na zadní stranu, přičemž tak podobně funguje.

back 1000x1000x front 1000x1000x

Zdroj: Doogee

Není to ale jediná vymoženost tohoto kousku. V útrobách je baterie o kapacitě 11 000 mAh s podporou 66W technologie nabíjení. Je zde ale použita starší technologie, tedy Li-Ion. Proto je tloušťka mobilu 19,1 mm a hmotnost poskočila na 379 gramů. Je to tedy pořádný kus mobilu. Co se týče další výbavy, tak je zde sestava foťáků 100+20+2 MPx, přičemž prostřední je pro noční vidění.

Tento odolný kousek s pořádnou dávkou energie a dvěma displeji má nastavenou cenu 11 290 Kč. Doogee S200 Plus 5G je již nyní v prodeji v Česku.

Specifikace Doogee S200 Plus 5G

  • displej: 6,72 palců, 2 400 x 1 080 pixelů, 120 Hz, IPS
    • 1,32 palců, 466 x 466 pixelů, 60 Hz, AMOLED
  • procesor: Dimensity 7300
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 512 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 100 MPx, f/1,8
      • 20 MPx, noční vidění
      • 2 MPx, makro
    • přední – 32 Mpx, f/2,2
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP68 | IP69K | MIL-STD-810G
  • 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, FM, OTG, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou
  • rozměry: 179,5 x 82,5 x 19,1 mm; 379 gramů
  • baterie: 11 000 mAh + 66 W

Zdroj: Tisková zpráva

