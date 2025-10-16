S3XY Strip je chytrý RGB pásek pro vaši Teslu

Zdroj: Enhance Auto
Pokud chcete posunout interiér i funkce vaší Tesly Model 3 nebo Model Y na další úroveň, S3XY Strip od společnosti Enhance je produktem, který opravdu potřebujete. Inteligentní RGB světelný pásek pro palubní desku přináší nejen estetické vylepšení, ale také řadu praktických funkcí.
Proč si pořídit S3XY Strip?
S3XY Strip rozhodně není jen nějakým obyčejným a levným světelným páskem z pochybných obchodů. Jedná se o nejnovější produkt společnosti Enhance Auto, která na trhu s doplňky do elektromobilů Tesla působí již několik let a těší se velké popularitě uvnitř komunity majitelů Tesel.
Nejdůležitějším důvodem však je, že pásek neplní pouze svoji estetickou funkci, ale jedná se o chytré zařízení plně integrované s vaším vozem. Díky podpoře mobilní aplikace S3XY Gadgets si navíc jeho barvy a animace můžete přizpůsobit přesně podle svých představ.
S3XY Strip od Enhance však pomáhá zejména při řízení. Nabízí totiž v podstatě „vizuální notifikace“, které zvyšují vaši bezpečnost na silnici a zbarvením či blikáním pásku vás informují o řadě situací. K dispozici je pak pro všechny vozy Model 3 a Model Y s výrobním rokem 2021 a novějším.
Hlavní funkce S3XY Strip
RGB pásek nabízí funkce jako:
- monitorování mrtvého úhlu
- varování při překročení povolené rychlosti
- výstraha při zapnutém režimu Sentry
- vstupní animace při odemčení vozidla
- a mnoho dalších
Jednou z jeho velkých výhod je však také neustálá podpora vývojaři, kteří si berou zpětnou vazbu k srdci a produkty stále doplňují o nové funkce.
Snadná instalace a co je v balení
Společnost Enhance, ostatně stejně jako samotná Tesla, myslí zejména na své zákazníky či uživatele. S3XY Strip je tak navržen s maximálním ohledem na jednoduchost.
Součástí balení je vše, co potřebujete k velmi jednoduché instalaci: ovladač, OBD kabel, lepidlo i malé páčidlo. Celý proces je opravdu intuitivní a krátký, a tak celou instalaci zvládnete během chvíle. Na webu Enhance je rovněž k dispozici videotutoriál.
Cena a doprava
Cena pásku je v tuto chvíli 140,84 eur, tedy v přepočtu asi 3400 korun. Produkt je nyní k předobjednání a objednávky budou odeslány zákazníkům v průběhu listopadu. S3XY Strip pak naleznete na tomto odkazu.
