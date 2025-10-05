Threads dostává Komunity, zatím v testovacím režimu

2025-10-05T18:00:32+02:00
5. 10. 2025

Zdroj: Meta

Sociální síť Threads od společnosti Meta se dá ještě považovat za mladou a ne plně konkurenceschopnou, aspoň co se týče funkcí. Ty ale nabírá postupně a nyní zde máme další novinku v podobě Komunit.

Komunity?

Komunity jsou poměrně běžné na sociálních sítích. Mají ze své podstaty spojovat lidi zajímající se o nějaké konkrétní téma, přičemž většinou si je mohou uživatelé tvořit sami. Někdy mají i jiné označení, třeba skupiny atd.

V případě Threads sice Meta uvedla, že začíná testovat Komunity, ale nejde o standardní typ. V tomto případě Meta rovnou předpřipravila 100 komunit na různá témata a zatím není možné si vytvořit jakoukoliv vlastní komunitu. Jde více méně asi o automatickou funkci, přičemž účast v nich je veřejná. Připojit se můžete a dostanete menší označení k profilu, jako člen komunity.

02 Communities Carousel 1 1920x1672x

Zdroj: Meta

Kromě toho v komunitách jsou upravená srdíčka, respektive jsou nahrazeny konkrétním emoji spojeným s komunitou. Také se budou přidávat nejrůznější další funkce na podporu zviditelnění aktivních uživatelů. Není jasné, jestli jsou plánované soukromé komunity, případně možnost si zakládat vlastní.

Zdroj: engadget.com

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

