Threads dostává Komunity, zatím v testovacím režimu

Sociální síť Threads od společnosti Meta se dá ještě považovat za mladou a ne plně konkurenceschopnou, aspoň co se týče funkcí. Ty ale nabírá postupně a nyní zde máme další novinku v podobě Komunit.
Komunity?
Komunity jsou poměrně běžné na sociálních sítích. Mají ze své podstaty spojovat lidi zajímající se o nějaké konkrétní téma, přičemž většinou si je mohou uživatelé tvořit sami. Někdy mají i jiné označení, třeba skupiny atd.
V případě Threads sice Meta uvedla, že začíná testovat Komunity, ale nejde o standardní typ. V tomto případě Meta rovnou předpřipravila 100 komunit na různá témata a zatím není možné si vytvořit jakoukoliv vlastní komunitu. Jde více méně asi o automatickou funkci, přičemž účast v nich je veřejná. Připojit se můžete a dostanete menší označení k profilu, jako člen komunity.
Kromě toho v komunitách jsou upravená srdíčka, respektive jsou nahrazeny konkrétním emoji spojeným s komunitou. Také se budou přidávat nejrůznější další funkce na podporu zviditelnění aktivních uživatelů. Není jasné, jestli jsou plánované soukromé komunity, případně možnost si zakládat vlastní.
