Nabušená Nubia Z80 Ultra dorazí už 22. října

Mobilní značka Nubia na tento měsíc plánuje oznámení nového modelu s označením Z80 Ultra, který by měl dominovat v oblasti mobilního fotografování. Již ve středu 22. října proběhne tisková konference a zveřejněná pozvánka v podstatě jen potvrzuje předchozí spekulace. Čínský výrobce především přepracuje vnitřní hardwarovou sestavu nebo také zadní stranu zařízení.
Silný konkurent
Nubia Z80 Ultra s kódovým označením NX741J bude vpředu lákat na AMOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí a velmi tenkými rámečky po celém obvodu. Neupřesněnou selfie kamerku integrují přímo pod čelní panel. Hardwarovou část má zastupovat procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu po boku 16GB operační paměti RAM.
Zadní část bude patřit trojici objektivů. K hlavnímu 35mm objektivu s rozlišením 50 MPx ještě připojí ultraširokoúhlý senzor a periskopický teleobjektiv. Bateriový článek o velikosti 7 100 mAh nabídne technologii rychlého 90W nabíjení. Uživatelským prostředím by mohl doprovázet operační systém Android 16.
Případní zájemci dostanou na výběr ze tří barevných možností (bílé, černé, modré). Nakonec datum zahájení prodeje a přesné prodejní ceny budeme znát až ke konci tohoto měsíce. Český trh se jej oficiální cestou asi nedočká, ale někteří přeprodejci můžou telefon k nám později přivést.
