Bonusy i dárky chytí už jen ti nejrychlejší. Xiaomi 15T koupíte absolutně nejvýhodněji posledních pár dnů

Nové Xiaomi 15T a 15T Pro se velmi rychle probojovalo mezi nejlepší a nejvýhodnější telefony letošního podzimu, a to nejen díky výbavě, ale hlavně vlivem rekordního množství bonusů, které k nim dostanete. Telefony se během pár dnů prodeje staly doslova hitem. Sleva, výkupní bonus, dárky i služby zdarma vám dohromady ušetří až 11 640 Kč. Jenže pozor, všechny výhody končí už tuhle neděli – 19. října.
Pokud jste nákup odkládali nebo si stále nejste jistí, pak právě nadešla jedna z posledních šancí na koupi podzimního bestselleru za tu nejlepší možnou cenu.
Bonus, sleva a dva dárky navíc
U Mobil Pohotovosti teď ke Xiaomi 15T získáte slevu až 3 500 Kč, výkupní bonus až 3 000 Kč a rovnou dva dárky: chytrý náramek Xiaomi Band 10 a tyčový vysavač Xiaomi za recenzi. K tomu navíc platí i ISIC sleva až 1 644 Kč. Jen těchto pět benefitů vám ušetří až 11 640 Kč.
Benefity, které platí už jen do 19. října:
- Slevový kód až 3 500 Kč
- Výkupní bonus až 3 000 Kč
- ISIC sleva až 1 644 Kč
- Dárek: Xiaomi Band 10 (1 099 Kč)
- Dárek za recenzi: Xiaomi vysavač G20 Lite (2 399 Kč)
K telefonu navíc získáte předplatné Spotify, YouTube Premium a Google AI na několik měsíců zdarma. Xiaomi přidává i bezplatnou opravu displeje do 6 měsíců, VIP zákaznický servis na 2 roky, a dokonce i vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass.
- Xiaomi 15T od 10 490 Kč (běžně 14 990 Kč)
- Xiaomi 15T Pro od 12 490 Kč (běžně 18 990 Kč)
Posbírat všechny benefity, a s nimi i rekordně nízkou cenu, můžete ale pouze do 19. října.
Novinka za zlomek ceny
Ti, kteří nechtějí platit celou částku najednou, můžou využít i pronájem přes službu Cashtec Upgrade. Xiaomi 15T Pro vás tak vyjde na rekordně nízkou částku 279 Kč měsíčně a za dva roky pronájmu zaplatíte pouhých 6 696 Kč, což je téměř třetina oproti běžné ceně.
Komentáře