Neomezený tarif se 40% slevou a s rychlostí 20 Mbps

2025-10-03T15:43:10+02:00
• 3. 10. 2025#Mobilní operátoři

Listopadové černopáteční slevy bývají spojeny s hektickým obdobím, kdy zákazníci sledují časově či množstvím omezené akce a bojují o výhodné nabídky. Vodafone se proto letos rozhodl pro své zákazníky připravit speciální nabídku již o několik týdnů dřív a umožňuje jim pořídit až o 40 % cenově zvýhodněné tarify po celé období měsíce října.

Vodafone přichází s další atraktivní nabídkou. V průběhu celého října si zákazníci mohou pořídit tarif Super+ s cenovým zvýhodněním 40 %, a to bez rozdílu – nabídka platí pro nové i stávající zákazníky.

Trvalé zvýhodnění 40 % na tarif Super+

Náročnější zákazníci a zákazníce sáhnou po tarifu Neomezený Super+, jenž skýtá datově neomezené připojení o rychlosti 20 Mb/s. Rychlost je plně dostačující například pro sledování videí ve vysokém rozlišení, hraní on-line her či synchronizaci i většího objemu dat v cloudu. Díky trvalému zvýhodnění ve výši 40 % se cena tarifu Neomezený Super+ snižuje ze standardních 997 korun na 599 korun měsíčně.

Pro mnohé bude zcela dostačující rovněž tarif Neomezený Super s rychlostí 10 Mb/s, u nějž je čeká zvýhodnění ve výši 37 %, a zájemce vyjde na 549 Kč měsíčně namísto standardních 870,91 Kč.

TZ říjen 1 1184x444x

Akční nabídka dostupná všem

Nabídka zvýhodněných tarifů v říjnu je dostupná všem včetně stávajících zákazníků a zákaznic. Stačí, když si na svém telefonním čísle ponechají nebo navýší hodnotu služeb. Aktuální nabídka tarifů je dostupná na www.vodafone.cz.

„Letos jsme se rozhodli jít proti proudu – žádné čekání na Black Friday, žádné vyčkávání na akce, které jsou pryč dřív, než se nadějete. Až 40% zvýhodnění na tarify nabízíme už v říjnu, pro každého. Každý si tak může vybrat v průběhu celého měsíce tarif podle svých potřeb a mít jistotu výhodné ceny, bez ohledu na to, zda je u Vodafonu nový, nebo se jedná o stávajícího zákazníka či zákazníci. Věříme, že férový přístup a dostupnost bez svazujících podmínek jsou tím, co si naši zákazníci a zákaznice zaslouží,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve společnosti Vodafone Czech Republic.

