Meta posiluje rodičovskou kontrolu pro teenagery při používání AI chatbotů

Meta, která stojí za platformami jako Facebook, Instagram a WhatsApp, oznámila novou sadu rodičovských nástrojů zaměřených na interakci teenagerů s AI chatboty. Cílem je poskytnout rodičům větší kontrolu nad tím, jak jejich děti komunikují s umělou inteligencí, a reagovat na rostoucí obavy z jejího dopadu na mladistvé.
Meta dále posiluje rodičovskou kontrolu na sítích
Podle příspěvku šéfa Instagramu Adama Mosseriho a hlavního ředitele pro AI – Alexandera Wanga budou moci rodiče zcela zakázat komunikaci svých dětí s AI chatboty, nebo blokovat konkrétní postavy, které považují za nevhodné. Výjimkou však zůstává Meta AI Assistant, který bude nadále přístupný a nabídne vzdělávací obsah s ochranou přiměřenou věku.
Náhled do témat, o kterých si děti s AI povídají
Kromě možnosti blokace nabídne Meta i nový prvek nazvaný „insights“, tedy náhledy na interakce mladistvých s AI. Nepůjde o konkrétní přepisy konverzací, ale spíše o souhrnné informace o tom, o jakých tématech si děti s digitálními postavami povídají. Meta doufá, že tyto informace pomohou rodičům vést otevřené a informované rozhovory s jejich dětmi o používání AI.
Novinky dorazí až v příštím roce a pouze na Instagram
Zavedení nových funkcí si ještě vyžádá čas. Podle společnosti Meta budou rodičovské nástroje dostupné začátkem příštího roku, a to pouze na Instagramu a pouze pro anglicky mluvící uživatele v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Meta ale slibuje, že v budoucnu rozšíří dostupnost na další platformy a země.
Reakce na kritiku
Tento krok přichází ve chvíli, kdy Meta čelí zvýšenému tlaku ze strany veřejnosti i regulačních orgánů. Důvodem jsou zejména zprávy o nevhodných interakcích AI chatbotů s nezletilými uživateli. Společnost se nyní snaží zlepšit svou reputaci v oblasti bezpečnosti mladých uživatelů a zodpovědného nasazení umělé inteligence.
Současně Meta tento týden představila další omezení obsahu pro mladistvé na Instagramu, která přizpůsobují zobrazovaný obsah úrovni klasifikace PG-13 (tj. vhodné od 13 let).
Mosseri a Wang v závěru uvedli, že doufají, že „nové aktualizace přinesou rodičům větší klid s vědomím, že jejich děti mohou využívat výhod AI s odpovídající ochranou“. Zda tyto nástroje skutečně posílí důvěru rodičů v digitální technologie, ukáže až jejich reálné nasazení v praxi.
Zdroj: theverge.com
