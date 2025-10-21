Meta posiluje rodičovskou kontrolu pro teenagery při používání AI chatbotů

Meta posiluje rodičovskou kontrolu pro teenagery při používání AI chatbotů
2025-10-21T11:38:24+02:00
• 21. 10. 2025#Android #iOS

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Meta, která stojí za platformami jako Facebook, Instagram a WhatsApp, oznámila novou sadu rodičovských nástrojů zaměřených na interakci teenagerů s AI chatboty. Cílem je poskytnout rodičům větší kontrolu nad tím, jak jejich děti komunikují s umělou inteligencí, a reagovat na rostoucí obavy z jejího dopadu na mladistvé.

Meta dále posiluje rodičovskou kontrolu na sítích

Podle příspěvku šéfa Instagramu Adama Mosseriho a hlavního ředitele pro AI – Alexandera Wanga budou moci rodiče zcela zakázat komunikaci svých dětí s AI chatboty, nebo blokovat konkrétní postavy, které považují za nevhodné. Výjimkou však zůstává Meta AI Assistant, který bude nadále přístupný a nabídne vzdělávací obsah s ochranou přiměřenou věku.

Náhled do témat, o kterých si děti s AI povídají

Kromě možnosti blokace nabídne Meta i nový prvek nazvaný „insights“, tedy náhledy na interakce mladistvých s AI. Nepůjde o konkrétní přepisy konverzací, ale spíše o souhrnné informace o tom, o jakých tématech si děti s digitálními postavami povídají. Meta doufá, že tyto informace pomohou rodičům vést otevřené a informované rozhovory s jejich dětmi o používání AI.

meta ai teen permissions 1084x723x

Zdroj: The Verge

Novinky dorazí až v příštím roce a pouze na Instagram

Zavedení nových funkcí si ještě vyžádá čas. Podle společnosti Meta budou rodičovské nástroje dostupné začátkem příštího roku, a to pouze na Instagramu a pouze pro anglicky mluvící uživatele v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Meta ale slibuje, že v budoucnu rozšíří dostupnost na další platformy a země.

Reakce na kritiku

Tento krok přichází ve chvíli, kdy Meta čelí zvýšenému tlaku ze strany veřejnosti i regulačních orgánů. Důvodem jsou zejména zprávy o nevhodných interakcích AI chatbotů s nezletilými uživateli. Společnost se nyní snaží zlepšit svou reputaci v oblasti bezpečnosti mladých uživatelů a zodpovědného nasazení umělé inteligence.

Současně Meta tento týden představila další omezení obsahu pro mladistvé na Instagramu, která přizpůsobují zobrazovaný obsah úrovni klasifikace PG-13 (tj. vhodné od 13 let).

Mosseri a Wang v závěru uvedli, že doufají, že „nové aktualizace přinesou rodičům větší klid s vědomím, že jejich děti mohou využívat výhod AI s odpovídající ochranou“. Zda tyto nástroje skutečně posílí důvěru rodičů v digitální technologie, ukáže až jejich reálné nasazení v praxi.

Zdroj: theverge.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

