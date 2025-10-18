YouTube zavádí novou funkci pro teenagery: zaměří se na duševní zdraví a pohodu

YouTube zavádí novou funkci pro teenagery: zaměří se na duševní zdraví a pohodu
2025-10-18T18:00:47+02:00
• 18. 10. 2025#iOS

Zdroj: Unsplash

Společně s novými pravidly Instagramu pro mladistvé přichází i YouTube s vlastním opatřením zaměřeným na duševní zdraví dospívajících. Platforma vlastněná Googlem spouští novou funkci, která nabídne mladým uživatelům videa z důvěryhodných zdrojů na témata jako deprese, úzkost, ADHD či poruchy příjmu potravy.

YouTube nabídne ověřený obsah přímo při hledání citlivých témat

Nová funkce funguje formou tzv. tematických panelů – (video shelves), které se zobrazí při vyhledávání duševně citlivých témat. Obsah v těchto sekcích bude vybírán podle několika kritérií — musí být založený na důkazech, zaměřený na teenagery a zároveň vizuálně poutavý.

YouTube tímto krokem reaguje na rostoucí potřebu nabídnout bezpečné a spolehlivé informační prostředí mladým uživatelům. Novinka bude během následujících týdnů dostupná teenagerům ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Mexiku, Francii a Austrálii.

Dospívající čelí citlivému obsahu — YouTube se snaží chránit

Není to poprvé, co YouTube zasahuje do algoritmu kvůli ochraně mladistvých. Již dříve zavedl omezení pro doporučování videí, která například porovnávají fyzický vzhled, idealizují určitý typ postavy nebo obsahují formy sociální agrese. Studie totiž ukazují, že právě teenageři jsou náchylnější k rozvoji negativního vnímání sebe sama při opakovaném vystavení takovým sdělením.

1760471096 youtube teen mental health 1920x1080x

Zdroj: Neowin

YouTube již u dospělých uživatelů zavedl tzv. „panely zdravotního obsahu“ s videi od důvěryhodných institucí a doplnil také panely s informacemi v popisu videí, které uvádějí, zda jde o rady od licencovaného lékaře nebo odborníka.

YouTube jako brána k pomoci

Organizace jako National Alliance on Eating Disorders označily YouTube za „největší zdroj“ kontaktů s jejich krizovou linkou. Teenageři zde podle nich aktivně hledají odpovědi na otázky týkající se jejich psychického stavu — a právě proto je důležité, aby se jim dostávalo správných a bezpečných informací.

Nová opatření YouTube přicházejí ve chvíli, kdy řada zemí začíná omezovat přístup dětí a mladistvých k sociálním sítím. Například australská vláda navrhla zákon zakazující používání sociálních sítí mladším 16 let. YouTube byl sice zpočátku z návrhu vyňat kvůli jeho popularitě mezi učiteli, ale nakonec byl do legislativy zařazen. Technologičtí giganti zůstávají skeptičtí — Google například označil aplikaci takového zákona za „extrémně obtížnou“.

Zatímco tlak na omezení sociálních sítí pro děti sílí, YouTube se pokouší hledat vyváženější cestu. Místo plošného zákazu sází na vzdělávání, podporu duševní pohody a ochranné algoritmy. Otázkou zůstává, zda to bude stačit. Jisté ale je, že pro mnoho mladých uživatelů může být právě doporučené video tím prvním krokem k vyhledání odborné pomoci.

Zdroj: neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat