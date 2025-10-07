Office 2021 Pro za neuvěřitelných 767 Kč: doživotní licence a dalších 7 klíčových aplikací v balíčku! KOMERČNÍ ČLÁNEK

2025-10-07T13:30:10+02:00
• 7. 10. 2025#Aplikace

Hledáte cenově výhodnou cestu, jak získat nejnovější Microsoft Office a další důležité aplikace jednou provždy? Díky časově omezené nabídce Godeal24 můžete získat doživotní licenci na Office 2021 Professional a dalších 7 klíčových aplikací za pouhých 31,55 € (767 Kč). Oproti běžné ceně v Microsoft Store (249 €, tedy 6 053 Kč) tak ušetříte více než 5 000 Kč!

Nejlepší volba pro každého: Office 2021 Pro s masivní slevou

Stejně jako u většiny softwaru, i produkty Microsoft se neustále zdokonalují a stávají se chytřejšími. Naopak starší verze – například Office 2016 nebo Office 2019 – už od Microsoftu nedostanou žádné další aktualizace, bezpečnostní záplaty ani technickou podporu. S touto exkluzivní nabídkou od Godeal24 ale získáte nejnovější Office 2021 Professional s plnou podporou a doživotní licencí za zlomek původní ceny.

Co získáte v rámci balíčku?

  • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (zdarma), OneNote, Publisher, Access
  • Ideální pro zpracování dat, psaní zpráv, tvorbu prezentací i správu e-mailů
  • Licence na doživotí – bez nutnosti předplatného!

Výhodná nabídka i pro uživatele Macu

Godeal24 myslí i na uživatele macOS. Office 2021 Home and Business pro Mac pořídíte za 59,99 € (1 460 Kč) místo původních 249 € (6 053 Kč). Tato edice je ideální pro studenty, freelancery, malé týmy, domácnosti nebo jednotlivce, kteří potřebují spolehlivé a aktuální nástroje ke své práci.

Stačí přejít na stránky Godeal24, vybrat požadovanou licenci a během několika minut získáte platný aktivační klíč, který je možné použít ihned po nákupu. Vše je jednoduché, rychlé a bezpečné.

Proč se vyplatí investovat do nejnovější verze?

  • Bezpečnost: Starší verze Office už nejsou podporovány a hrozí bezpečnostní rizika
  • Kompatibilita: Nejnovější Office zajistí, že vaše dokumenty budou otevřené a správně zobrazitelné všude
  • Funkce: S každou verzí přicházejí vylepšení, novinky a vyšší efektivita práce
  • Jednorázová investice: Licence je doživotní, žádné měsíční poplatky

Tyto zvýhodněné ceny platí jen do vyprodání zásob. Pokud chcete ušetřit tisíce korun a získat jistotu spolehlivého softwaru, neváhejte – Office 2021 Pro za 31,55 € (767 Kč) se v podobné akci dlouho neobjeví.

Nejlepší ceny! Využijete časově omezenou nabídku (Slevový kód „SGO62“)

Operační systémy Windows  za poloviční ceny (Slevový kód “ SGO50″)

Ještě větší slevy na balíčky (Slevový kód „SGO62„)

Více klíčů, lepší ceny!

Praktický software pro práci s počítačem

>>> Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 13. 10. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

