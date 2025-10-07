Office 2021 Pro za neuvěřitelných 767 Kč: doživotní licence a dalších 7 klíčových aplikací v balíčku!

Hledáte cenově výhodnou cestu, jak získat nejnovější Microsoft Office a další důležité aplikace jednou provždy? Díky časově omezené nabídce Godeal24 můžete získat doživotní licenci na Office 2021 Professional a dalších 7 klíčových aplikací za pouhých 31,55 € (767 Kč). Oproti běžné ceně v Microsoft Store (249 €, tedy 6 053 Kč) tak ušetříte více než 5 000 Kč!
Nejlepší volba pro každého: Office 2021 Pro s masivní slevou
Stejně jako u většiny softwaru, i produkty Microsoft se neustále zdokonalují a stávají se chytřejšími. Naopak starší verze – například Office 2016 nebo Office 2019 – už od Microsoftu nedostanou žádné další aktualizace, bezpečnostní záplaty ani technickou podporu. S touto exkluzivní nabídkou od Godeal24 ale získáte nejnovější Office 2021 Professional s plnou podporou a doživotní licencí za zlomek původní ceny.
Co získáte v rámci balíčku?
- Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (zdarma), OneNote, Publisher, Access
- Ideální pro zpracování dat, psaní zpráv, tvorbu prezentací i správu e-mailů
- Licence na doživotí – bez nutnosti předplatného!
Výhodná nabídka i pro uživatele Macu
Godeal24 myslí i na uživatele macOS. Office 2021 Home and Business pro Mac pořídíte za 59,99 € (1 460 Kč) místo původních 249 € (6 053 Kč). Tato edice je ideální pro studenty, freelancery, malé týmy, domácnosti nebo jednotlivce, kteří potřebují spolehlivé a aktuální nástroje ke své práci.
Stačí přejít na stránky Godeal24, vybrat požadovanou licenci a během několika minut získáte platný aktivační klíč, který je možné použít ihned po nákupu. Vše je jednoduché, rychlé a bezpečné.
Proč se vyplatí investovat do nejnovější verze?
- Bezpečnost: Starší verze Office už nejsou podporovány a hrozí bezpečnostní rizika
- Kompatibilita: Nejnovější Office zajistí, že vaše dokumenty budou otevřené a správně zobrazitelné všude
- Funkce: S každou verzí přicházejí vylepšení, novinky a vyšší efektivita práce
- Jednorázová investice: Licence je doživotní, žádné měsíční poplatky
Tyto zvýhodněné ceny platí jen do vyprodání zásob. Pokud chcete ušetřit tisíce korun a získat jistotu spolehlivého softwaru, neváhejte – Office 2021 Pro za 31,55 € (767 Kč) se v podobné akci dlouho neobjeví.
Nejlepší ceny! Využijete časově omezenou nabídku (Slevový kód „SGO62“)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 766,92 Kč
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 1456,05 Kč (pouze 728,02 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 1992,04 Kč (pouze 664,09 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 3166,12 Kč (pouze 633,22 Kč /PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 608,92 Kč
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 1458,24 Kč
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 972,08 Kč
- MS Office 2024 Home and Business – 4861,36 Kč
Operační systémy Windows za poloviční ceny (Slevový kód “ SGO50″)
- Win 11 Pro – 1 PC – 329,37 Kč
- Win 11 Pro – 2 Keys – 613,05 Kč (pouze 306,52 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 875,09 Kč (pouze 291,70 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 1306,56 Kč (pouze 261,31 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 1 PC – 322,08 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 601,62 Kč (pouze 300,93 Kč /klíč)
- Win 10 Pro – 1 PC – 210,26 Kč
- Win 10 Home – 1 PC – 209,29 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 364,38 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 311,39 Kč
Ještě větší slevy na balíčky (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 1027,99 Kč
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle – 888,21 Kč
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 1020,69 Kč
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 880,92 Kč
Více klíčů, lepší ceny!
- Win 11 Pro – 50 keys – 9723,20 Kč (pouze 194,46 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18231,00 Kč (pouze 182,31 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9455,81 Kč (pouze 184,50 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 keys – 16991,29 Kč (pouze 169,91 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 30385,00 Kč (pouze 607,70 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 100 Keys – 58339,20 Kč (pouze 583,39 Kč /klíč)
Praktický software pro práci s počítačem
- Ashampoo PDF Pro 4 – 729,00 Kč
- IObit Driver Booster 12 – 430,01 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 795,84 Kč
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 583,15 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –534,53 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 13. 10. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
