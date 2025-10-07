Doogee do série Fire 5 pošle dvě novinky

Doogee do série Fire 5 pošle dvě novinky
2025-10-07T11:37:15+02:00
• 7. 10. 2025#Android #Smartphony

Doogee Fire 5 Ultra | Zdroj: Doogee

Čínská firma Doogee v následujících týdnech oficiálně oznámí dvě mobilní novinky, které na prodejních pultech poznáme pod názvy Fire 5 Pro a Fire 5 Ultra. Nejvyšší model Ultra oproti verzi Pro nabídne o něco lepší výbavu. Ovšem případní zájemci ani v jednom případě neudělají chybu, protože rozdíly nejsou nijak markantní.

Terén jim sluší

Varianta Ultra by měla disponovat 6,6palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř poběží čipset Helio G81 od Mediateku, 8GB paměť RAM po boku 256GB úložiště. Samozřejmostí je podpora až 2TB microSD karet. Baterie o velikosti 13 000 mAh získá technologii rychlého 18W nabíjení.

~ai cf137d05 d3c7 43a9 91e5 bb785a168aed

Doogee Fire 5 Ultra | Zdroj: GSMArena

Záda ponesou dvě kempingová světla poskládaná do tvaru připomínajícího magnetické nabíjení MagSafe od Applu. Ta dosvítí do vzdálenosti až 8 metrů, mají jas 1 200 lumenů nebo dokonce umí vysílat SOS signál. Softwarovou stránku od prvního spuštění zaštítí operační systém Android 15.

Další výbava bude zahrnovat přední 8MPx kamerku, zadní 48MPx fotoaparát, technologii NFC, boční snímač otisků prstů, jednu boční přizpůsobitelnou klávesu a tři klíčové certifikace odolnosti (IP68, IP69K, MIL-STD-810H).

~ai cf137d05 d3c7 43a9 91e5 bb785a168aed

Doogee Fire 5 Pro | Zdroj: GSMArena

V případě verze Pro přebírá vše od výše zmíněného telefonu kromě pár drobných změn. Na zadní straně nezíská silné osvětlení a obdrží slabší zadní 13MPx fotoaparát. Rovněž bude dostupný v nižší paměťové konfiguraci (4 + 128 GB).

Výrobce má dodávat tři barevné varianty (oranžovou, šedou, zelenou) za cenu v přepočtu od 3 528 Kč. Kdo raději zvolí variantu Ultra, tak si navíc připraví zhruba 620 Kč.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

