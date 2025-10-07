Doogee do série Fire 5 pošle dvě novinky

Doogee Fire 5 Ultra | Zdroj: Doogee
Čínská firma Doogee v následujících týdnech oficiálně oznámí dvě mobilní novinky, které na prodejních pultech poznáme pod názvy Fire 5 Pro a Fire 5 Ultra. Nejvyšší model Ultra oproti verzi Pro nabídne o něco lepší výbavu. Ovšem případní zájemci ani v jednom případě neudělají chybu, protože rozdíly nejsou nijak markantní.
Terén jim sluší
Varianta Ultra by měla disponovat 6,6palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř poběží čipset Helio G81 od Mediateku, 8GB paměť RAM po boku 256GB úložiště. Samozřejmostí je podpora až 2TB microSD karet. Baterie o velikosti 13 000 mAh získá technologii rychlého 18W nabíjení.
Záda ponesou dvě kempingová světla poskládaná do tvaru připomínajícího magnetické nabíjení MagSafe od Applu. Ta dosvítí do vzdálenosti až 8 metrů, mají jas 1 200 lumenů nebo dokonce umí vysílat SOS signál. Softwarovou stránku od prvního spuštění zaštítí operační systém Android 15.
Další výbava bude zahrnovat přední 8MPx kamerku, zadní 48MPx fotoaparát, technologii NFC, boční snímač otisků prstů, jednu boční přizpůsobitelnou klávesu a tři klíčové certifikace odolnosti (IP68, IP69K, MIL-STD-810H).
V případě verze Pro přebírá vše od výše zmíněného telefonu kromě pár drobných změn. Na zadní straně nezíská silné osvětlení a obdrží slabší zadní 13MPx fotoaparát. Rovněž bude dostupný v nižší paměťové konfiguraci (4 + 128 GB).
Výrobce má dodávat tři barevné varianty (oranžovou, šedou, zelenou) za cenu v přepočtu od 3 528 Kč. Kdo raději zvolí variantu Ultra, tak si navíc připraví zhruba 620 Kč.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
HMD Touch 4G přichází jako hybridní mobil
Nothing dostává funkci, kterou Google nepřinesl roky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře