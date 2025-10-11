OpenAI spouští interaktivní aplikace přímo v ChatGPT

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI představilo novou platformu pro vývoj interaktivních aplikací uvnitř ChatGPT. Uživatelé nyní mohou přímo během konverzace využívat nástroje od služeb jako Booking.com, Spotify, Coursera, Figma či Zillow. Pro vývojáře je navíc k dispozici nové vývojové prostředí – Apps SDK.
ChatGPT jako rozcestník moderních online služeb
Nová funkce byla odhalena na výroční vývojářské konferenci DevDay 2025 a představuje významný posun ve využití umělé inteligence v každodenním životě. Uživatelé mohou nyní během chatování spouštět a ovládat aplikace třetích stran přirozeným jazykem. Podle CEO společnosti – Sama Altmana jde o další krok k tomu, aby se ChatGPT stal „nástrojem pro produktivitu, kreativitu i rychlejší učení – prostředím, které skutečně pomáhá lidem dosahovat jejich cílů.“
Jak aplikace uvnitř ChatGPT fungují?
Místo samostatné „GPT Store“ aplikace jsou nové aplikace integrovány přímo do rozhraní ChatGPT. Uživatel tak nemusí přepínat mezi nástroji – vše probíhá v rámci jedné konverzace.
Například:
- „Figma, převeď tento náčrt do diagramu“ – ChatGPT automaticky zapojí aplikaci Figma.
- „Coursera, nauč mě něco o strojovém učení“ – ChatGPT otevře příslušný kurz přímo v rozhraní.
- „Booking, najdi mi ubytování do 2 000 Kč v Praze“ – ChatGPT zobrazí interaktivní mapu s možnostmi v dané cenové kategorii.
Nově se také objevuje sekce doporučených aplikací přímo podle obsahu konverzace. Například pokud požádáte o playlist na party, ChatGPT může navrhnout otevření aplikace Spotify.
Ekosystém založený na Model Context Protocol
Celý systém běží na technologii Model Context Protocol (MCP), která umožňuje vývojářům připojit svá data, akce a UI přímo do konverzace. Některé aplikace dokonce umí vkládat videa nebo interaktivní prvky přímo do odpovědí ChatGPT.
Uživatelé, kteří již mají předplatné dané služby, se mohou přihlásit ke svému účtu přímo v ChatGPT a využívat rozšířené funkce. Do budoucna OpenAI plánuje také monetizaci aplikací, např. pomocí nové funkce Instant Checkout pro nákupy a objednávky přímo v chatu.
Aktuálně jsou dostupné nástroje od firem jako Canva, Expedia, Coursera nebo Booking.com, ale v přípravě jsou další populární služby – například DoorDash, Instacart, Uber nebo AllTrails. Tyto aplikace výrazně rozšíří možnosti využití AI i v oblastech, jako je doprava, objednávky jídla nebo plánování výletů.
Otázky kolem soukromí a transparentnosti
S rostoucím počtem aplikací vyvstává i otázka ochrany osobních údajů. OpenAI deklaruje, že vývojáři musí sbírat pouze nezbytná data a být transparentní ohledně oprávnění. Není však zatím zcela jasné, jaký rozsah dat bude aplikacím zpřístupněn – zda půjde jen o aktuální prompt, několik posledních zpráv nebo celou historii konverzace. Stejně tak není jisté, jak bude ChatGPT rozhodovat mezi konkurenčními službami – například DoorDash vs. Instacart. OpenAI tvrdí, že prioritou zůstává uživatelský zážitek, nikoli placené umístění.
Zdroj: techcrunch.com
