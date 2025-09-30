Xiaomi v Německu otevřelo vývojové centrum pro elektromobily

Zdroj: Xiaomi
Čínská společnost Xiaomi se expanze nebojí. Ani v tom případě, když jde o elektrické vozy. Výrobce totiž otevřel své nové vývojové centrum pro elektromobilitu přímo v Mnichově. Jaký to bude mít dopad na evropský trh?
Evropské centrum pro vozy Xiaomi
Čínský technologický gigant, známý především svými chytrými telefony, doslova vstoupil do srdce evropského automobilového průmyslu. Xiaomi totiž právě otevřelo nové vývojové centrum pro své elektromobily přímo v Mnichově. Dle svého vyjádření se zde chce společnost zaměřit na vývoj nových vozů, autonomní řízení i design, a to za pomoci místních expertů.
Celkovým cílem Xiaomi je zde vytvořit otevřené prostředí pro opravdovou inovaci. Společnost se rovněž chystá na místě investovat do rozvoje talentů a partnerství s univerzitami. Vrcholem snažení pak samozřejmě bude vstup Xiaomi na evropský automobilový trh, který se v současnosti plánuje na rok 2027.
Otevření vývojového centra v Evropě jako takové představuje významný milník pro společnost Xiaomi a dokazuje její ambice na trhu s elektromobily. Odvážný krok následuje velmi úspěšná uvedení vozů SU7 a YU7 v Číně a je součástí strategie „Human x Car x Home“, která usiluje o maximální propojení chytrých zařízení, aut a našich životů.
Mnichovské centrum Xiaomi navíc umožní společnosti více se zaměřit na lokální evropské trendy a preference, což čínské značce ulehčí vytvoření vozu přizpůsobeného požadavkům evropského řidiče. Jen díky tomu bude Xiaomi skutečně schopné opravdu konkurovat tradičním automobilkám.
Zdroje: mi.com, electriccarsreport.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře