Tyto Apple Watch a Galaxy Watch koupíte teď za polovinu běžné ceny
2025-10-29T14:10:25+01:00
• 29. 10. 2025#Příslušenství

Samsung Galaxy Watch a Apple Watch patří mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu – a zejména verze Ultra si získaly obrovskou popularitu. Pokud po nich také pokukujete, máme pro vás skvělý tip, jak výrazně ušetřit. V Mobil Pohotovosti totiž najdete stovky chytrých hodinek z druhé ruky v super stavu, se zárukou a za podstatně nižší ceny než nové kusy.

Nákupu použitých Apple Watch nebo Galaxy Watch se nemusíte nijak obávat. U Mobil Pohotovosti totiž veškerá vykoupená zařízení předem vyzkouší a do rukou dalších zákazníků míří pouze 100% funkční kusy. A kdyby se přeci jen vyskytl nějaký problém, můžete na zařízení využít záruku 1 rok, kterou Mobil Pohotovost poskytuje na všechna použitá zařízení.

Ultry pod deset tisíc

To platí i pro Apple Watch Ultra 2 v oblíbené variantě Černý Titan, které teď zlevnily na 13 290 KčPrvní generaci koupíte dokonce jen za 9 990 Kč. V obou případech jde o jakost B, tedy nejrozšířenější kategorii, kdy jsou hodinky plně funkční a vykazují jen známky obvyklého opotřebení, nikoli však výrazně škrábance nebo dokonce mechanické poškození. Pokud nicméně chcete použitý kousek, který vypadá jako nový, stáčí sáhnout po jakosti A – zde máte jistotu, že se předchozí majitel o hodinky perfektně staral.

Nejnovější Galaxy Watch za super cenu

Skvěle vychází také chytré hodinky od Samsungu, a to včetně nejnovějších generací, které koupíte v perfektním stavu, a dokonce i jako zánovní kusy. Cena prvních Galaxy Watch Ultra spadla na 6 190 Kč, zánovní kousek nejnovějších Galaxy Watch Ultra (2025) ulovíte teď za 11 990 Kč. A suprově vychází i použité a zánovní kusy novinek Galaxy Watch8 a Watch8 Classic.

