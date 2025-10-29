Tyto Apple Watch a Galaxy Watch koupíte teď za polovinu běžné ceny

Samsung Galaxy Watch a Apple Watch patří mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu – a zejména verze Ultra si získaly obrovskou popularitu. Pokud po nich také pokukujete, máme pro vás skvělý tip, jak výrazně ušetřit. V Mobil Pohotovosti totiž najdete stovky chytrých hodinek z druhé ruky v super stavu, se zárukou a za podstatně nižší ceny než nové kusy.
Nákupu použitých Apple Watch nebo Galaxy Watch se nemusíte nijak obávat. U Mobil Pohotovosti totiž veškerá vykoupená zařízení předem vyzkouší a do rukou dalších zákazníků míří pouze 100% funkční kusy. A kdyby se přeci jen vyskytl nějaký problém, můžete na zařízení využít záruku 1 rok, kterou Mobil Pohotovost poskytuje na všechna použitá zařízení.
Ultry pod deset tisíc
To platí i pro Apple Watch Ultra 2 v oblíbené variantě Černý Titan, které teď zlevnily na 13 290 Kč. První generaci koupíte dokonce jen za 9 990 Kč. V obou případech jde o jakost B, tedy nejrozšířenější kategorii, kdy jsou hodinky plně funkční a vykazují jen známky obvyklého opotřebení, nikoli však výrazně škrábance nebo dokonce mechanické poškození. Pokud nicméně chcete použitý kousek, který vypadá jako nový, stáčí sáhnout po jakosti A – zde máte jistotu, že se předchozí majitel o hodinky perfektně staral.
- Apple Watch Ultra od 9 990 Kč
- Apple Watch Ultra 2 od 13 290 Kč
Nejnovější Galaxy Watch za super cenu
Skvěle vychází také chytré hodinky od Samsungu, a to včetně nejnovějších generací, které koupíte v perfektním stavu, a dokonce i jako zánovní kusy. Cena prvních Galaxy Watch Ultra spadla na 6 190 Kč, zánovní kousek nejnovějších Galaxy Watch Ultra (2025) ulovíte teď za 11 990 Kč. A suprově vychází i použité a zánovní kusy novinek Galaxy Watch8 a Watch8 Classic.
- Galaxy Watch Ultra od 6 190 Kč
- Galaxy Watch Ultra (2025) zánovní za 11 990 Kč
- Galaxy Watch8 Classic 46mm A za 8 490 Kč
- Galaxy Watch8 Classic 46mm LTE A za 8 790 Kč
- Galaxy Watch8 40mm zánovní za 6 990 Kč
