Facebook a Instagram porušují pravidla EU pro nelegální obsah, hrozí jim miliardové pokuty

Evropská komise vydala předběžné rozhodnutí, podle něhož společnosti Meta a TikTok porušují nová pravidla EU pro digitální služby. Facebook a Instagram prý komplikují nahlášení nelegálního obsahu a znesnadňují výzkumníkům přístup k datům. Obě platformy teď čelí hrozbě vysokých finančních sankcí.
EU opět přitvrzuje proti Facebooku
Digitální zákon o službách (DSA – Digital Services Act), který platí od roku 2023, ukládá velkým online platformám povinnost aktivně odstraňovat nelegální obsah, zvyšovat transparentnost algoritmů a umožnit efektivní dohled. Podle komise však Meta (vlastník Facebooku a Instagramu) a částečně i TikTok tato pravidla nedodržují.
Jedním z hlavních problémů, které komise identifikovala, je matoucí způsob, jakým mohou uživatelé hlásit nelegální obsah. Rozhraní údajně využívá tzv. dark patterns, tedy záměrně zavádějící designová rozhodnutí, která brání uživatelům v efektivním využití svých práv. To může zpomalovat nebo úplně znemožnit odstranění škodlivého obsahu, jako je dětská pornografie či materiály podporující terorismus.
Dalším bodem kritiky je komplikovaný přístup k veřejným datům pro vědce a výzkumné instituce. Zákon přitom výslovně požaduje, aby platformy poskytovaly výzkumníkům přístup k údajům potřebným ke sledování dopadů digitálních služeb na společnost. Meta i TikTok však podle vyšetřovatelů nastavili přístupové podmínky tak složitě, že jsou v praxi nevyužitelné.
Pokud se obvinění potvrdí i v konečném rozhodnutí, hrozí společnostem pokuty až do výše šesti procent ročního celosvětového obratu. Pro společnost jako Meta by to mohly být miliardy eur. Platformy mají možnost na zjištění reagovat, navrhnout nápravu nebo se bránit právní cestou.
Toto rozhodnutí je součástí snahy EU přinutit technologické firmy k větší odpovědnosti. Přestože se jedná o předběžné závěry, naznačují směr, kterým se regulace bude ubírat. Uživatelé by se v budoucnu měli dočkat větší ochrany, transparentnějších pravidel a jednodušších mechanismů pro obranu svých práv.
