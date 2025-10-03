Instagram testuje nové rozhraní: Reels na prvním místě

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram v Indii a Jižní Koreji experimentuje s novým uživatelským rozhraním, ve kterém se jako první zobrazuje stránka Reels. Tento krok odráží rostoucí význam krátkých videí v rámci platformy a celkové strategie společnosti Meta.
Reels přebírají hlavní roli na Instagramu
Nový design aplikace upřednostňuje krátká videa. Uživatelé po otevření aplikace nejprve uvidí stránku Reels. Příběhy – Stories zůstávají zachovány v horní části obrazovky, stejně jako doposud. Výraznou změnou je přesunutí tlačítka pro přímé zprávy (DM), které se nově nachází uprostřed spodní navigační lišty. Uživatelé mohou mezi jednotlivými sekcemi aplikace jednoduše přecházet pomocí gesta přejetí prstem.
Tento redesign byl poprvé představen při spuštění nové iPad aplikace Instagramu, kde společnost Meta poprvé uvedla nový způsob navigace. Nyní se testování přesunulo na dva z klíčových asijských trhů – Indii a Jižní Koreu.
Feed sledovaných se dočkal rozšíření možností
Změny se týkají také záložky Sledování, která nyní nabízí tři způsoby zobrazení obsahu. První z nich, nazvaný Vše – All, zobrazuje doporučené příspěvky a Reels od účtů, které uživatel sleduje. Druhá možnost s názvem Přátelé – Friends zobrazuje obsah pouze od vzájemných sledujících. Třetí, označená jako Nejnovější – Latest, nabízí chronologické zobrazení nejnovějších příspěvků a videí.
Tímto krokem se Instagram snaží dát uživatelům více kontroly nad tím, jaký obsah vidí a v jakém pořadí. Nové možnosti tak reagují na dlouhodobé požadavky uživatelů, kteří volají po větší transparentnosti a možnosti přizpůsobit si zážitek z aplikace podle vlastních preferencí.
Meta staví budoucnost na krátkých videích
Nový design přichází krátce poté, co Instagram oznámil dosažení milníku tří miliard měsíčně aktivních uživatelů. Podle společnosti Meta je za tímto růstem především popularita formátu krátkých videí – Reels, který se může tešit počtu více než 4,5 miliardy sdílení. To je důvod, proč aplikace nyní upřednostňuje Reels a přímé zprávy, které se staly dvěma klíčovými pilíři uživatelské aktivity.
Společnost si je vědoma toho, že právě Reels představují nejdynamičtější a nejatraktivnější formát pro mladé uživatele i tvůrce obsahu. Proto se snaží maximalizovat jejich viditelnost a usnadnit k nim přístup uživatelům hned po otevření aplikace.
Ačkoliv se nové rozhraní zatím testuje pouze u omezeného počtu uživatelů v Indii a Jižní Koreji, cílem společnosti je globální zavedení této změny. Pokud se nový způsob navigace osvědčí, je velmi pravděpodobné, že se tento přístup stane novým standardem pro všechny uživatele po celém světě.
