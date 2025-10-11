Samsung Galaxy M17 5G uzavírá tradiční kruh

Samsung Galaxy M17 5G

Společnost Samsung oficiálně představuje model Galaxy M17 5G, jehož předlohou se již podle tradice stala dvojice zařízení s názvem Galaxy A17 a F17. Ovšem jihokorejský gigant neprovedl žádné zásadní změny oproti předchůdci v podobě Galaxy M16 5G. Kromě lehce přepracovaného designu vzadu nelze přehlédnout nový procesor nebo novější verzi systému.

Žádný zázrak

Vpředu je připraven 6,7palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř byl vyměněn procesor od MediaTeku za vlastní řešení Exynos 1330. Interní 128GB úložiště podporuje až 2TB microSD karty. Navíc je párováno se třemi možnostmi paměti RAM (4/6/8 GB). Baterii o velikosti 5 000 mAh opět doplňuje 25W nabíjení.

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

Vzadu jsou tři objektivy fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx), zatímco přednímu „Waterdrop“ výřezu patří 13MPx selfie kamerka. Od prvního spuštění běží pod platformou One UI 7.0, která vychází ze systému Android 15. Majitelé se mohou těšit na šest hlavních aktualizací a bezpečnostní záplaty po dobu 6 let.

Seznam specifikací uzavírá boční snímač otisků prstů, funkce dual-SIM, certifikace odolnosti IP54 či technologie NFC. Prodej v zahraničí startuje od pondělí 13. října za cenu v přepočtu od 2 948 Kč do 3 656 Kč (dle zvolené verze). Vybírat půjde ze dvou barevných provedení (černé, stříbrné).

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

Zdroje: samsung.com, fonearena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

