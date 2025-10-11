Do Google Map zamíří AI chatbot

Každou chvíli se objevuje nějaký drobnost u Google Map. Ostatně si firma nemůže dovolit dělat nějaké větší změny u tak používané aplikace, takže raději volí cestu postupných změn. Jednak si takto mohou uživatelé lépe zvyknout, ale také si Google může testovat, co funguje a co ne. Aktuálně se chystá přidání jednoho drobného tlačítka, které ale může mít velký potenciál.

Google Mapy dostávají upravený design, je praktičtější

Google Mapy a Gemini

Samotné tlačítko nese text „Ask Maps“ a také obsahuje logo Gemini, jak jinak. Vzhledem k tomu, že AI nejlépe funguje, pakliže má dostatek dat, tak je celkem logické, že Gemini přijde do Google Map. Samotné tlačítko se nachází na prvním místě pod vyhledáváním nahoře. Po kliknutí se objeví menší chatovací prvek, kde jde využít i hlasové zadávání.

Ask Maps scaledjpg 1152x2560x Ask Maps 2 scaledjpg 1152x2560x Ask Maps 4 scaledjpg 1152x2560x

Zdroj: androidauthority

Jak můžete vidět na třetím snímku obrazovky, design pochází z aplikace Gemini. Funkce není nějak specificky vázaná na jinou součást aplikace. Můžete se zeptat na cokoliv, například na konkrétní místo nebo podnik, co je zajímavého v okolí nebo i na nějaké zajímavosti. Jak můžete vidět níže, integrace Gemini odpoví i na dotazy kolem nejvyšší hory v dané zemi a podobně.

Ask Maps 3 scaledjpg 1152x2560x Ask Maps 6 scaledjpg 1152x2560x Ask Maps 7 scaledjpg 1152x2560x

Zdroj: androidauthority

Funkce se zatím testuje a není zcela připravená. Samotná integrace je ale poměrně logická a do jisté míry může doplňovat samotné komunitní prvky Google Map.

Zdroj: androidauthority.com

