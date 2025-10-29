Recenze WiZ Gradient Floor Light – blikající LED tyč

WiZ Gradient Floor Light; zdroj: Dotekománie
Značku WiZ možná nemusíte znát, nejedná se však o žádného nováčka ve světě chytrého osvětlení. Firma byla založena už v roce 2017 a o dva roky později ji koupil světelný gigant Signify, pod kterého spadá třeba také Philips Hue. Oproti nim však WiZ nabízí dostupnější produkty bez nutnosti vlastní brány. My se dnes zaměřili na jednu moc pěknou LED lampu s názvem Gradient Floor Light. Jaká je v praxi?
Konstrukce
Jedná se o poměrně vysokou tyč o výšce 1,4 metru s masivnější černou základnou. Primárním materiálem je hliník, což chválím. Barevné provedení je černé, jiná verze není k dispozici. Krytí je pouze velmi základní, IP20, takže do venkovních podmínek se moc nehodí.
Výrobce slibuje při používání 2,7 hodin denně celkem 15letou životnost. Celkově uvádí životnost na 15 tisíc hodin, to není vůbec špatné.
WiZ Gradient Floor Light může svítit buď jen celistvou jednou barvou a nebo můžete díky vlastní aplikaci využít mnoho předpřipravených efektů, kdy jsou barvy v různých částí tyče jiné. Potěšila mě možnost nastavit si, jak rychle se barvy proměňují. Pokud si pak nevyberete s předpřipravených efektů, lze si vytvořit vlastní, a to se mi moc líbí.
Líbí se mi také možnost změnit rychlost postupného stmívání a rozsvěcení nebo možnost přiřadit tlačítku na těle přímo daný efekt. Aplikace umožňuje také možnost synchronizovat světlo s hudbou. Minimálně na iOS musíte mít aplikaci otevřenou celou dobu, což je menší nevýhoda. Blikání do rytmu hudby mi pak nepřišlo úplně moc dobré, a bylo to mírně opožděné, ale jako základní efekt asi postačí. Pokud si pak koupíte WiZ HDMI sync box, můžete synchronizovat světlo s obrazem vaší televize.
Instalace a aplikace
Instalace a přidání do Apple HomeKit bylo velmi jednoduché a otázka pár minut. Pro spárování s aplikací WiZ už je pak bohužel potřeba přepnout vaši WiFi síť do režimu 2.4 GHz, aby proběhlo úspěšné propojení. Toto je však velmi časté a setkávám se s tím stále u mnoha příslušenství.
Výhodou je pak podpora nejen už zmíněného Apple HomeKit, ale také Amazon Alexa a Google Home. Přes tyto ekosystémy však přijdete o možnost plně nastavit na tyči barevné efekty, které za mě nakonec vypadají úplně nejlépe. Minimálně přes Apple HomeKit můžete nastavit pouze jednu barvu na celou tyč. Dodám, že zde máme také certifikaci standardu Matter.
Celková spolehlivost WiZ Gradient Floor Light byla skvělá, během několikatýdenního testování jsem se nesetkal se situací, kdy by lampa nereagovala nebo nebyla dostupná. Rychlost sepnutí je dostatečná, téměř okamžitá.
Aplikace jako taková nemá úplně nativní UI systému a celkově bych si dokázal představit lepší uživatelské rozhraní. Funguje však dobře, a je rychlá.
Zhodnocení
WiZ Gradient Floor Light se nyní prodává za cenu mírně přesahující dva tisíce korun. Možná se dají sehnat ještě levnější alternativy, ale například podobná lampa od Philips Hue stojí více než dvojnásobek. Dnes testovaná LED lampa mě zaujala příjemným světelným projevem, který sice není úplně nejsilnější, ale jako doplňkové světla je skvělé. Líbí se mi dynamické efekty, kdy si lze dokonce vytvořit vlastní. Potěší podpora dalších ekosystémů, jako je Apple HomeKit, pro dynamické efekty ale musíte stejně do aplikace. Ta je celkem dobrá. Nepotěší nutnost párovat přes 2,4GHz WiFi. Za mě se celkově jedná o příjemný světelný kousek.
Klady
- Dostupná cena
- Barevné efekty a vlastní nastavení
- Jednoduchá instalace
- Skvělá spolehlivost
- Podpora více ekosystémů
Zápory
- Pouze IP20 ochrana
- Nutnost 2.4GHz WiFi
- Opožděné synchronizace s hudbou
- Nativní UI by mohlo být lepší
- Omezené možnosti v Apple HomeKit
