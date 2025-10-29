Recenze WiZ Gradient Floor Light – blikající LED tyč RECENZE

Recenze WiZ Gradient Floor Light – blikající LED tyč
2025-10-28T20:19:58+01:00
• 29. 10. 2025#Příslušenství #Recenze

WiZ Gradient Floor Light; zdroj: Dotekománie

Značku WiZ možná nemusíte znát, nejedná se však o žádného nováčka ve světě chytrého osvětlení. Firma byla založena už v roce 2017 a o dva roky později ji koupil světelný gigant Signify, pod kterého spadá třeba také Philips Hue. Oproti nim však WiZ nabízí dostupnější produkty bez nutnosti vlastní brány. My se dnes zaměřili na jednu moc pěknou LED lampu s názvem Gradient Floor Light. Jaká je v praxi?

Konstrukce

Jedná se o poměrně vysokou tyč o výšce 1,4 metru s masivnější černou základnou. Primárním materiálem je hliník, což chválím. Barevné provedení je černé, jiná verze není k dispozici. Krytí je pouze velmi základní, IP20, takže do venkovních podmínek se moc nehodí.

Výrobce slibuje při používání 2,7 hodin denně celkem 15letou životnost. Celkově uvádí životnost na 15 tisíc hodin, to není vůbec špatné.

IMG 6266 5712x4284x IMG 6265 5712x4284x

WiZ Gradient Floor Light; zdroj: Dotekománie

WiZ Gradient Floor Light může svítit buď jen celistvou jednou barvou a nebo můžete díky vlastní aplikaci využít mnoho předpřipravených efektů, kdy jsou barvy v různých částí tyče jiné. Potěšila mě možnost nastavit si, jak rychle se barvy proměňují. Pokud si pak nevyberete s předpřipravených efektů, lze si vytvořit vlastní, a to se mi moc líbí.

IMG 6277 1320x2868x IMG 6279 1320x2868x IMG 6280 1320x2868x IMG 6285 1320x2868x

Aplikace WiZ; zdroj: Dotekománie

Líbí se mi také možnost změnit rychlost postupného stmívání a rozsvěcení nebo možnost přiřadit tlačítku na těle přímo daný efekt. Aplikace umožňuje také možnost synchronizovat světlo s hudbou. Minimálně na iOS musíte mít aplikaci otevřenou celou dobu, což je menší nevýhoda. Blikání do rytmu hudby mi pak nepřišlo úplně moc dobré, a bylo to mírně opožděné, ale jako základní efekt asi postačí. Pokud si pak koupíte WiZ HDMI sync box, můžete synchronizovat světlo s obrazem vaší televize.

IMG 6268 5712x4284x

WiZ Gradient Floor Light; zdroj: Dotekománie

Instalace a aplikace

Instalace a přidání do Apple HomeKit bylo velmi jednoduché a otázka pár minut. Pro spárování s aplikací WiZ už je pak bohužel potřeba přepnout vaši WiFi síť do režimu 2.4 GHz, aby proběhlo úspěšné propojení. Toto je však velmi časté a setkávám se s tím stále u mnoha příslušenství.

Výhodou je pak podpora nejen už zmíněného Apple HomeKit, ale také Amazon Alexa a Google Home. Přes tyto ekosystémy však přijdete o možnost plně nastavit na tyči barevné efekty, které za mě nakonec vypadají úplně nejlépe. Minimálně přes Apple HomeKit můžete nastavit pouze jednu barvu na celou tyč. Dodám, že zde máme také certifikaci standardu Matter.

Celková spolehlivost WiZ Gradient Floor Light byla skvělá, během několikatýdenního testování jsem se nesetkal se situací, kdy by lampa nereagovala nebo nebyla dostupná. Rychlost sepnutí je dostatečná, téměř okamžitá.

IMG 6276 1320x2868x IMG 6282 1320x2868x IMG 6283 1320x2868x IMG 6284 1320x2868x

Aplikace WiZ; zdroj: Dotekománie

Aplikace jako taková nemá úplně nativní UI systému a celkově bych si dokázal představit lepší uživatelské rozhraní. Funguje však dobře, a je rychlá.

Zhodnocení

WiZ Gradient Floor Light se nyní prodává za cenu mírně přesahující dva tisíce korun. Možná se dají sehnat ještě levnější alternativy, ale například podobná lampa od Philips Hue stojí více než dvojnásobek. Dnes testovaná LED lampa mě zaujala příjemným světelným projevem, který sice není úplně nejsilnější, ale jako doplňkové světla je skvělé. Líbí se mi dynamické efekty, kdy si lze dokonce vytvořit vlastní. Potěší podpora dalších ekosystémů, jako je Apple HomeKit, pro dynamické efekty ale musíte stejně do aplikace. Ta je celkem dobrá. Nepotěší nutnost párovat přes 2,4GHz WiFi. Za mě se celkově jedná o příjemný světelný kousek.

IMG 6252 5712x3213x

WiZ Gradient Floor Light; zdroj: Dotekománie

 

Klady

  • Dostupná cena
  • Barevné efekty a vlastní nastavení
  • Jednoduchá instalace
  • Skvělá spolehlivost
  • Podpora více ekosystémů

Zápory

  • Pouze IP20 ochrana
  • Nutnost 2.4GHz WiFi
  • Opožděné synchronizace s hudbou
  • Nativní UI by mohlo být lepší
  • Omezené možnosti v Apple HomeKit

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

