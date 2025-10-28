Multifunkční tyčový vysavač DREAME H15 Mix: opravdový všeuměl

Zdroj: DREAME
Není úplně běžné, abych recenzi začínal omluvou. Ale dnes je to potřeba.
Musím se k něčemu přiznat: byl jsem skeptický. Ano, už jsem několik domácích pomocníků od DREAME v ruce měl. Ano, po jejich testování jsem je velmi chválil. Ale přesto: přístroj 7 v 1? To už silně zavání okřídleným „umí sice všechno, ale nic pořádně“. A tak to nejdůležitější prozradím hned na začátku: DREAME to opět zvládlo! Tak se pojďme podívat, jak to celé probíhalo.
Balení má svou váhu
Vysoké ambice multifunkčního vysavače DREAME H15 Mix naznačila už krabice, která je taky… pořádně vysoká. Konkrétně 107 centimetrů. Ale ani ostatní rozměry příliš nezaostávají: 107 x 48 x 36 cm, a k tomu pořádná porce kilogramů.
Co se týče balení: pro ty, kdo už měli s nějakým výrobkem od DREAME tu čest, se žádné překvapení konat nebude. Vše je totiž (opět) naprosto precizní a promyšlené. Krabice má několik logických oddílů a pater, každý díl je pečlivě zabalen a umístěn. A že je to nějakých dílů – napočítal jsem jich celkem 17.
Nejprve namokro
H15 Mix (neplést se sourozencem jménem H15 Pro) je vlastně vynikající přístroj zvládající jak suché, tak i mokré vysávání. A to hned v několika režimech. Tyto režimy vycházejí z režimů modelu H15 Pro, rozdílem je snad jen ještě vyšší sací výkon. Konkrétně je to 23 000 pascalů oproti 21 000 Pa. To se projeví pozitivně v případě opravdu náročných úklidů, ale i negativně ve výdrži vyjímatelného nabíjecího akumulátoru. Nejde ale o nic dramatického, na jedno nabití zvládne i slušně velkou plochu domu či bytu.
Novinkou u mokrého vysávání je zcela nové robotické rameno. Celá jednotka je dostatečně tenká, aby se dostala i do nízkých prostor pod nábytkem; výška hlavice je lehce na 10 cm, a samotné tělo se pak vejde do 14 cm. Manévrovatelnost je perfektní, v rozsahu celých 180 stupňů. Robotické rameno také efektivně zabraňuje stříkání vody do okolí. Implementované AI funkce detekují přiblížení ke zdi, a automaticky aktivují speciální lamelu, která zabrání postříkání zdí.
Velmi dobře funguje automatické rozpoznávání úrovně znečištění. Na kruhovém displeji vidíte buď barvu zelenou (mírné zašpinění), žlutou (střední) nebo červenou (vysoká úroveň zašpinění a automaticky nejvýkonnější čistící režim).
Na pevných površích funguje mopování opravdu skvěle. Nezanechává žádné mokré skvrny, oproti levnějším mokrým vysavačům či mopům je rozdíl opravdu znatelný. Pozor ovšem na koberce: přišlo mi, že jejich detekce příliš nefunguje.
Trend, který pozoruji u vysavačů od DREAME (a ostatně i jiných předních značek), je zaměření na domácnosti se zvířaty. Tímto směrem se ubírá i H15 Mix. U nás se sice domácí mazlíčci zatím nevyskytují, ale vyzkoušel jsem u sousedů, v jejichž domě vládnou kočka a pes (v tomto pořadí, koťátko je v domácností naprosto dominantním tvorem). Tato technologie s názvem TangleCut 2.0 používá speciálně navržené prvky pro přeřezání vlasů a chlupů, takže se nikde nenamotávají.
Další zajímavá funkce je samočištění. Funguje do značné míry podobně jako u nedávno testovaného robotického vysavače DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete: přímo v těle vysavače se válec čistí v horké lázni o teplotě až 100 stupňů Celsia. To nejenom kompletně odstraní nasbíranou špínu, ale také veškerý zápach. Po vyčištění horkou vodou pak následuje rychlé intenzivní sušení, a to velmi horkým vzduchem, který velkou rychlostí cirkuluje okolo mopovacího válce.
Možno i nasucho
Robotické rameno a mokrý úklid ovšem nejsou jedinou možností pro úklid pevných podlahových krytin. H15 Mix je totiž možno velmi jednoduše „přestavět“ – vhodnější slovo mě asi nenapadá. Vznikne tak jakýsi tyčový vysavač ve stylu Dyson. Jak tedy tato přestavba probíhá?
Po stisknutí tlačítka je možno vyklopit modul s motorem, a ten pak velmi jednoduše připevnit na rukojeť. Pak už jen stačí vyjmout z hlavní jednotky akumulátor, ten připevnit pod rukojeť, a je vytvořen základ hned pro několik dalších variant.
A taky nadlouho
První z nich je „dlouhá“ varianta: na rukojeť s připevněným motorem se připojí dlouhá tyč a na její konec hlavice s univerzálním kartáčem. Univerzální v tomto případě znamená, že stejně dobře zvládá jak tvrdé podlahy, tak koberce. Tato hlavice je také pet friendly, takže si podobně dobře poradí s vlasy a chlupy tak, aby se nenamotávaly na kartáč. Tato hlavice je také vybavena dvojící LED světel. To jsem celkem ocenil, hodí se večer nebo při zatažených závěsech.
Nebo i nakrátko
Další možností je namísto dlouhé nástavné tyče připevnit krátkou štěrbinovou hubici zakončenou kartáčkem. I když: slovo „krátkou“ berte v tomto případě s rezervou, protože se dá stisknutím pojistky prodloužit téměř na dvojnásobek! A to ještě není všechno: ono prodloužení je ohebné, takže se s ním dostanete i za roh. Jsou situace, kdy je to velmi praktické. Chválím!
Co je naopak nevýhoda: tato hubice není až tak úzká, takže jsou určitá místa (u nás například mezi sprchovým koutem a pračkou), kam se prostě nevejde.
Zajímavé je, že tato zmíněná hubice se nemusí připojit jen k rukojeti, ale dá se s ní nastavit výše představená dlouhá tyč. Tato konfigurace si výborně poradí například s pavučinami u stropů, a to (díky své celkové délce) i v místnostech s vysokými stropy. Hodně fajn je i fakt, že varianta dobře vyvážena, takže se dá celkem dobře ovládat i jednou rukou. Mimochodem – hmotnost této varianty je přibližně 3 kg.
Zmíněnou hubici jsem vyzkoušel i na záclonách i závěsech, a poradila si s nimi dobře. Hodí se i na úklid v autě, díky ohebné koncovce se dostane i do těžko přístupných míst. Opět ovšem škoda, že není trochu užší.
Klidně i motorizovaně
Také zajímavou možností je připojení malého motorizovaného kartáče. V tomto případě asi nemá moc smysl používat ještě nástavnou tyč: lepší je tento kartáč připevnit „na krátko“ přímo k rukojeti. Výborně pak vysává prach, nečistoty i chlupy z čalounění, ale třeba i z ložního prádla. Díky kompaktnosti a nízké hmotnosti se s touto variantou velmi dobře manipuluje, byť motorizovaný kartáč není (na rozdíl od předchozích) otočný.
Možná přijde i čalouník
A jsme u poslední varianty. Tady funguje přestavba trochu jinak. Základem je díl, který jsme zatím vůbec nepoužili: bezdrátový mokrý čistič čalounění či koberců. Do něj stačí vložit motorový modul a zasunout akumulátor. A jde se čistit!
Přístroj se hodí zejména na sedačky, koberce, případně i interiéry automobilů – jelikož je bezdrátový, nemusíte řešit elektrickou zásuvku. K čištění využívá kombinaci vysokého sacího výkonu (19 000 pascalů) a horké vody (60 stupňů). Pozor: přístroj neumí vodu ohřát, takže je třeba do nádrže nalít vodu už předehřátou. Dá se použít i voda chladnější, ale výsledy pak nejsou tak dobré. Nakonec stačí doplnit specializovaný DREAME čisticí přípravek, který najdete jako součást balení. Směs vody a čisticího přípravku se nastříká na dané místo a následně se vysaje.
Výsledky jsou slušné. Koberce zvládá H15 Mix výborně, u sedačky to bylo o něco horší, ale musím uznat, že od našich ratolestí dostává každý den pořádně zabrat. Po vyčištění celkově výrazně prokoukla, po druhém kole čištění o týden později to bylo ještě lepší.
Zaujal mne ještě samočisticí mechanismus, který v DREAME pro použitý nástavec vymysleli: na hlavici se nasadí speciální průhledný plastový kryt a pak se stisknutím tlačítka spustí samočisticí sprcha. Výborně vyřešeno, nikde nic nestříká.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Ještě několik dalších dojmů nasbíraných během testování. Velmi prakticky je řešeno uskladnění všech částí. V balení naleznete malou základnu (na spodní straně má dokonce přísavky, aby po podlaze „necestovala“), a další rozšiřující díl se připevní z boku (možno zleva i zprava). Do základny pak postavíte hlavní jednotku, na příslušná místa zasunete jednotlivé nástavce, a na boční díl nasunete tyč s univerzálním kartáčem. Myšleno je dokonce i na štětku určenou na čištění vysavače samotného. Plně obsazená základna sice zabere poměrně hodně místa na délku, ale máte vše (s výjimkou jednotky na čištění čalounění) na jednom místě. Nemyslím si, že by to šlo vymyslet výrazně lépe.
Na horní straně motorového modulu je velký barevný displej, na kterém vidíte aktuální úroveň nabití akumulátoru, a také právě zvolený pracovní režim. Je to přehledné a navíc to vypadá dobře, zvlášť za tmy.
Jak tedy všechny sesbírané dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- Vše v jednom: podlahy, koberce, auto, pohovka, záclony.
- Výborné výsledky v různých režimech a konfiguracích.
- Snadná přestavba do různých konfigurací.
- Samočištění a samovysoušení mopu.
- Dosáhne i na vysoké stropy.
Co se mi nelíbilo:
- Poměrně dlouhá doba nabíjení akumulátoru (téměř 4 hodiny).
- Horší detekce koberců při mokrém vysávání.
- Štěrbinová hubice se nedostane všude.
- V balení není náhradní akumulátor.
DREAME H15 Mix je přístroj, se kterým zvládnete efektivně opečovávat a uklízet i velkou domácnost, a to včetně automobilu. Efektivně zastane práci několika různých specializovaných přístrojů, a přitom zabere méně místa. Zároveň si nemusíte pamatovat ovládání jednotlivých samostatných přístrojů, zde se vše ovládá stejně.
H15 Mix můžete mít jako jediné zařízení, které zjednoduší otravné, ale nutné domácí práce. Za mne je ale ideální variantou kombinace s robotickým vysavačem, třeba právě z rodiny DREAME: všechny přístroje máte v jedné aplikaci Dreamehome, a dohromady se skvěle doplňují. Robot zastane většinu práce, a kam se nedostane, tam zakročí H15 Mix.
Opět zmíním i akcentované funkce pro majitele domácích mazlíčků – je to něco, na co se značka dlouhodobě soustředí.
DREAME H15 Mix je opravdový univerzál. Přináší prémiový vzhled a výsledky, funkci samočištění, a také kompaktnost a péči k detailu. Tomu všemu odpovídá i cena, která přesahuje hranici 18 000 Kč. Aktuálně se dá ovšem pořídit se slevou až 10 %, což už je u takovéto částky příjemné.
Pokud tedy nejste spokojeni s výkony svých dosavadních spotřebičů a nechce se vám kupovat celá řada jednoúčelových přístrojů, tento všeuměl je možná to pravé pro vás. Zakoupit jej můžete přímo na stránkách výrobce.
Za poskytnutí bezdrátového tyčového vysavače DREAME H15 Mix děkuji společnosti Dreame Technology.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře