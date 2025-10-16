Google přidává několik bezpečnostních funkcí

Zdroj: Google
Sem tam Google vydá rovnou nášup novinek. Dnes je takový den, přičemž se zaměřil hlavně na bezpečnost. Tentokrát cílí na všechny uživatele, ne jen na majitelé Pixelů, jak to někdy bývá.
I zprávy
První novinka se týká samotné aplikace Zprávy pro Android. Konkrétně zde přidává bezpečnostní funkci, která kontroluje samotný odkaz ve zprávě. Vychází zde ze své databáze nebezpečných odkazů, tedy stránek. Samotnou zprávu neblokuje, jen zamezí vstupu na stránku, která je nebezpečná. Tato funkce se globálně dostane ke všem uživatelům aplikace, ale může nějakou chvíli trvat, než se dostane do vašeho zařízení.
Další bezpečnostní funkce je nám známá, již jsme o ní jednou informovali. Konkrétně jde o možnost si nechat ověřit konkrétní kontakt. Zde je nutné, abyste si ověření provedli osobně. Naskenujete QR kód druhé strany, ona udělá to samé. Ve vašem seznamu kontaktů se pak bude osoba jevit jako ověřená. Současně dojde k vylepšení šifrování zpráv. Toto ověřování klíčů nebo spíše osob je dostupné u mobilů s Androidem 10 a novějším.
Google představil i funkci Kontakty pro obnovení. Konkrétně si nastavíte důvěryhodné osoby. Pokud se vám tedy účet zablokuje kvůli zapomenutému heslu, ztracenému zařízení s přístupovým klíčem nebo ohrožení účtu, tyto kontakty vám mohou pomoci ověřit vaši identitu. Zde samozřejmě je nutné, aby při obnovení spolupracoval váš kontakt
Poslední novinka se týká znovu získání přístupu pomocí mobilního telefonního čísla, které je svázané s vaším účtem. Následně musíte znát například znak pro odemykání, díky čemuž se dostanete ke svému účtu. Novinka se bude šířit v následující době po celém světě.
Zdroj: androidpolice.com
