Google Gboard dostane vylepšení automatických oprav

Dnešní softwarové klávesnice na mobilních telefonech jsou mnohdy velmi dobře propracované a nabízí nejrůznější funkce pro rychlejší psaní. Využívání AI není výjimkou. Na čemž si mnohé firmy nechávají záležet, je právě systém automatických oprav. Google se rozhodl, že jej trochu upraví, a zřejmě k lepšímu.
Gboard s vylepšením
V tuto chvíli, při běžném nastavení, klávesnice Gboard dělá automatické opravy textu. Samozřejmě můžete kliknout na slovo, tedy posunout kurzor, a vybrat lepší slovo. Případně se dá vrátit pomocí mazání zpět, stačí vlastně smazat mezeru a dojde ke zrušení automaticky opraveného slova. Na toto si asi nejeden uživatel zvykl, ale není to zrovna praktické řešení.
Vývojáři zapracovali na celé funkcionalitě a místo takového jednoduchého fungování budou nově automaticky opravená slova zvýrazněná, jak můžete vidět na snímcích níže. Následně můžete v panelu nástrojů v Gboard klávesnici použít tlačítko zpět pro odebrání automatické opravy.
Díky tomu si současně můžete lépe zkontrolovat změněná slova. Přiznejme si, sem tam dokáže udělat takovou opravu, že věta nedává smysl, případně má kompletně jiný. Zatím ale nevíme, jestli je funkce těsně před zveřejněním, nebo se ještě něco bude dodělávat.
