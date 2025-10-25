Google Peněženka nově podporuje živé aktualizace pro lety, vlaky a další události

Zdroj: Phone Arena
Google vylepšuje svou digitální peněženku o funkci Live Updates – živé aktulizace, která přináší uživatelům Androidu 16 okamžité informace o cestách, letech, vlacích i událostech. Novinka slibuje lepší přehled, pohodlí a méně stresu na cestách.
Novinka v Google Peněžence
Funkce Live Updates umožňuje zobrazit klíčové informace o cestování v reálném čase – a to přímo na zamykací obrazovce, always-on displeji nebo ve formě výrazné ikony vedle času v rohu obrazovky. Díky tomu máte přehled o aktuálním stavu své cesty, aniž byste museli otevírat aplikaci.
Uživatelé si tak například mohou snadno zobrazit:
- zbývající čas do odletu či příjezdu,
- změny nástupiště nebo brány,
- informace o koncertech a jiných akcích uložených v Google Wallet.
Google Wallet už dříve využíval notifikace k upozornění na změny u letů či jiných událostí. Nyní ale přichází s vylepšením, které tyto informace zpřístupní rychleji a přehledněji – a to zejména díky integraci s Androidem 16.
Podpora Live Updates bude zahrnovat:
- letenky, včetně přehledu o čase nástupu a odletu,
- jízdenky na vlaky a další prostředky veřejné dopravy,
- vstupenky na události, jako jsou koncerty, festivaly nebo sportovní zápasy.
- Co dalšího přináší aktualizace Google Wallet?
S aktualizací Google Play Services ve verzi 25.41 přibývá i několik dalších praktických funkcí. Přidání platební karty přes bankovní aplikaci. Není nutné zadávat číslo karty – stačí potvrdit přidání karty přímo v aplikaci banky. Upozornění pro starší verze Androidu – pokud používáte Android 12 nebo starší a máte v Google Wallet věrnostní kartu importovanou z Gmailu, nově obdržíte upozornění při jejím přidání.
Na konferenci Google I/O 2025 Google oznámil širší zavádění Live Updates do aplikací jako Mapy Google, Waymo nebo Uber Eats. Rozšíření funkce i do peněženky je tak logickým krokem, který potvrzuje snahu Googlu udělat z peněženky komplexní nástroj pro každodenní život – od placení až po správu cest.
Zdroj: 9to5google.com
