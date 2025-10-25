Google Peněženka nově podporuje živé aktualizace pro lety, vlaky a další události

2025-10-24T19:01:32+02:00
• 25. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Phone Arena

Google vylepšuje svou digitální peněženku o funkci Live Updates – živé aktulizace, která přináší uživatelům Androidu 16 okamžité informace o cestách, letech, vlacích i událostech. Novinka slibuje lepší přehled, pohodlí a méně stresu na cestách.

Novinka v Google Peněžence

Funkce Live Updates umožňuje zobrazit klíčové informace o cestování v reálném čase – a to přímo na zamykací obrazovce, always-on displeji nebo ve formě výrazné ikony vedle času v rohu obrazovky. Díky tomu máte přehled o aktuálním stavu své cesty, aniž byste museli otevírat aplikaci.

Uživatelé si tak například mohou snadno zobrazit:

  • zbývající čas do odletu či příjezdu,
  • změny nástupiště nebo brány,
  • informace o koncertech a jiných akcích uložených v Google Wallet.

Google Wallet už dříve využíval notifikace k upozornění na změny u letů či jiných událostí. Nyní ale přichází s vylepšením, které tyto informace zpřístupní rychleji a přehledněji – a to zejména díky integraci s Androidem 16.

google maps live updates android 16 1 1999x999x

Zdroj: 9to5google

Podpora Live Updates bude zahrnovat:

  • letenky, včetně přehledu o čase nástupu a odletu,
  • jízdenky na vlaky a další prostředky veřejné dopravy,
  • vstupenky na události, jako jsou koncerty, festivaly nebo sportovní zápasy.
  • Co dalšího přináší aktualizace Google Wallet?

S aktualizací Google Play Services ve verzi 25.41 přibývá i několik dalších praktických funkcí. Přidání platební karty přes bankovní aplikaci. Není nutné zadávat číslo karty – stačí potvrdit přidání karty přímo v aplikaci banky. Upozornění pro starší verze Androidu – pokud používáte Android 12 nebo starší a máte v Google Wallet věrnostní kartu importovanou z Gmailu, nově obdržíte upozornění při jejím přidání.

Na konferenci Google I/O 2025 Google oznámil širší zavádění Live Updates do aplikací jako Mapy Google, Waymo nebo Uber Eats. Rozšíření funkce i do peněženky je tak logickým krokem, který potvrzuje snahu Googlu udělat z peněženky komplexní nástroj pro každodenní život – od placení až po správu cest.

Zdroj: 9to5google.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

