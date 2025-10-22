ChatGPT skončí s netradiční integrací ve WhastApp

Zdroj: Dotekomanie.cz
Na konci roku 2024 společnost OpenAI představila telefonní číslo pro ChatGPT, které bylo určeno pro komunikaci v komunikační aplikaci WhatsApp. Tato netradiční integrace měla svou výhodu. Nemuseli jste si instalovat dedikovanou aplikaci, případně navštěvovat webové rozhraní. Novinka za rok fungování získala 50 milionů uživatelů, ale došlo i tak k rozhodnutí, že funkce skončí.
ChatGPT a WhastApp
Společnost OpenAI představuje novinky každou chvíli, naposled jsme se dočkali nového webového prohlížeče. Ten je určen zatím jen pro macOS, ale brzy bude i pro další platformy. Tentokrát zde ale máme ukončení možnosti používání ChatGPT ve WhatsApp. Tentokrát nejde ani tak o rozhodnutí provozovatele AI. Dle oficiálního vyjádření je vše spojeno s novými podmínkami WhatsApp.
OpenAI představilo ChatGPT Atlas – vlastní AI prohlížeč s integrovanou umělou inteligencí
OpenAI uvádí, že od 15. ledna 2026 dochází ke změně podmínek používání WhstApp, což znemožňuje využívání ChatGPT. Firma konkrétně nespecifikovala, která změna zapříčinila zastavení fungování integrace. Na druhou stranu je možné, že OpenAI jednoduše chce přesměrovat právě 50 milionů uživatelů k vlastní aplikaci. I z tohoto pohledu se může jednat o dobrý marketingový tah.
Ostatně v oficiálním oznámení je také návod, jak pokračovat v konverzaci v ChatGPT. Uživatelé si mají stáhnout aplikaci nebo se zaregistrovat u AI služby, následně v nastavení propojit s WhatsApp. Dojde k přenesení historie. Nyní zatím platí, že ChatGPT nebude od 15. ledna ve WhastApp fungovat.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Mapy v Android Auto konečně začínají zobrazovat nahlášení dopravních komplikacích
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře