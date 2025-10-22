ChatGPT skončí s netradiční integrací ve WhastApp

2025-10-22T20:00:23+02:00
22. 10. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na konci roku 2024 společnost OpenAI představila telefonní číslo pro ChatGPT, které bylo určeno pro komunikaci v komunikační aplikaci WhatsApp. Tato netradiční integrace měla svou výhodu. Nemuseli jste si instalovat dedikovanou aplikaci, případně navštěvovat webové rozhraní. Novinka za rok fungování získala 50 milionů uživatelů, ale došlo i tak k rozhodnutí, že funkce skončí.

ChatGPT a WhastApp

Společnost OpenAI představuje novinky každou chvíli, naposled jsme se dočkali nového webového prohlížeče. Ten je určen zatím jen pro macOS, ale brzy bude i pro další platformy. Tentokrát zde ale máme ukončení možnosti používání ChatGPT ve WhatsApp. Tentokrát nejde ani tak o rozhodnutí provozovatele AI. Dle oficiálního vyjádření je vše spojeno s novými podmínkami WhatsApp.

OpenAI uvádí, že od 15. ledna 2026 dochází ke změně podmínek používání WhstApp, což znemožňuje využívání ChatGPT. Firma konkrétně nespecifikovala, která změna zapříčinila zastavení fungování integrace. Na druhou stranu je možné, že OpenAI jednoduše chce přesměrovat právě 50 milionů uživatelů k vlastní aplikaci. I z tohoto pohledu se může jednat o dobrý marketingový tah.

Screenshot 20241228 104500 960x2142x Screenshot 20241228 104517 960x2142x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ostatně v oficiálním oznámení je také návod, jak pokračovat v konverzaci v ChatGPT. Uživatelé si mají stáhnout aplikaci nebo se zaregistrovat u AI služby, následně v nastavení propojit s WhatsApp. Dojde k přenesení historie. Nyní zatím platí, že ChatGPT nebude od 15. ledna ve WhastApp fungovat.

Zdroj: engadget.com

