Nová výzbroj pro iPhone 17. Tactical přináší ochranu, která vydrží všechno KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nová výzbroj pro iPhone 17. Tactical přináší ochranu, která vydrží všechno
2025-10-17T10:45:18+02:00
• 17. 10. 2025#Příslušenství

S příchodem nové generace telefonů iPhone 17 přichází i nová generace ochrany. Česká značka Tactical rozšiřuje své portfolio o dvě modelové řady krytů – Sika, Beaver, které spojuje důraz na odolnost, detail a funkčnost. Novinky pak doplňují již zaběhnuté řady Hyperstealth a MagForce Aramid, které patří dlouhodobě k těm nejprodávanějším. Každá ze zmiňovaných novinek má svůj charakter, ale společným jmenovatelem je podpora MagSafe, která umožňuje bezdrátové nabíjení a využití magnetických doplňků bez jakýchkoliv kompromisů.

Tactical Hyperstealth – legenda mezi kryty

Model Hyperstealth patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější produkty značky Tactical. Jeho minimalistický design s matně průhlednými zády vynikne na každém zařízení, zatímco vojenská norma MIL-STD-810 516 garantuje ochranu na nejvyšší úrovni.

Kryt má zesílený rám kolem čoček fotoaparátu i displeje, takže telefon zůstane chráněn při pádu i při běžném používání. Díky MagForce technologii je kompatibilní s MagSafe, a všechny porty i tlačítka zůstávají dokonale přístupné.

Jednoduchost, funkčnost a spolehlivost – to je Hyperstealth, kryt, který už dávno prokázal, že vydrží i ta nejtěžší nasazení.

word image 387722 1 1385x1108x

Tactical Hyperstealth Sika – nový level ochrany

Novinka Sika posouvá designový jazyk Tactical o krok dál. Spojuje topografický vzor s matnou transparentní plochou, čímž vytváří jedinečný vzhled, který padne do ruky i do oka.

Uvnitř se ale skrývá víc než jen styl. Jádro odolné proti nárazu, ochranný mantinel kolem displeje a zvýšený rám čoček zajišťují, že telefon zůstane v bezpečí i při nečekaných pádech.

Sika samozřejmě splňuje přísný vojenský standard MIL-STD-810 516, disponuje podporou MagSafe a nabízí doživotní záruku Tactical – symbol důvěry v kvalitu a trvanlivost.

Tactical Beaver – sametový bojovník s duší dobrodruha

Třetí novinka, Tactical Beaver, přináší kombinaci měkkého doteku a tvrdé ochrany. Jeho povrch je sametově hladký, takže perfektně padne do ruky, zatímco vnitřní textilní vložka chrání zadní část telefonu před škrábanci.

Beaver je vyroben ze silikonu, který zvládne i náročné podmínky. V nabídce je ve dvou originálních provedeních – Asphalt Black a Tactical ID Moucha Moose – a díky podpoře MagSafe se bez problémů připojí ke všem magnetickým doplňkům i bezdrátovým nabíječkám.

Jak říká Tactical: „Neodolatelně odolný.“ Beaver není pro parádu – je pro akci.

Tactical MagForce Aramid je víc než jen pouhý kryt

Tactical MagForce Aramid není jen obyčejná ochrana; tato novinka navržená pro nový iPhone 17, představuje ultimativní štít, inspirovaný a vyrobený z prvotřídních aramidových vláken, jaká se pro svou neuvěřitelnou pevnost používají ve vojenské výzbroji. I přes svůj tenký profil pouhých 0,8 mm splňuje přísnou vojenskou normu MIL-STD-810 516, což zaručuje maximální odolnost proti nárazům a pádům. Díky protiskluzovému povrchu a plné kompatibilitě s MagSafe se kryt stává nedílnou součástí vašeho strategického stylu v digitální džungli, kde pomůže vašemu zařízení přežít i ty nejextrémnější podmínky.

Tactical Glass Shield 5D – dokonalý parťák pro displej

K úplné ochraně iPhonu 17 patří i prémiové ochranné sklo Tactical Glass Shield 5D, které chrání celý displej včetně zaoblených hran.
Díky tvrdosti 9H odolá škrábancům, prachu i pádům, zatímco oleofobní povrchová úprava zabraňuje ulpívání otisků prstů.
Tloušťka 0,33 mm zaručuje, že sklo je na displeji téměř neviditelné, ale maximálně účinné. Samozřejmostí je dokonalé přilnutí bez bublin a nezměněná citlivost dotyku.

Tactical: značka, která si jde vlastní cestou

Tactical není jen další výrobce krytů. Je to značka, která staví na hodnotách odolnosti, spolehlivosti a autenticity.
S každým novým produktem potvrzuje, že i český výrobek může konkurovat světovým značkám – a často nabídnout víc.

Pokud hledáte kombinaci nekompromisní ochrany, atraktivního designu a jistoty, že vaše zařízení vydrží skutečně navždy, pak jsou Tactical Beaver, Tactical Hyperstealth Sika a Tactical Hyperstealth či MagForce Aramid tou pravou volbou pro váš nový iPhone 17.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat