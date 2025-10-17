Nová výzbroj pro iPhone 17. Tactical přináší ochranu, která vydrží všechno

S příchodem nové generace telefonů iPhone 17 přichází i nová generace ochrany. Česká značka Tactical rozšiřuje své portfolio o dvě modelové řady krytů – Sika, Beaver, které spojuje důraz na odolnost, detail a funkčnost. Novinky pak doplňují již zaběhnuté řady Hyperstealth a MagForce Aramid, které patří dlouhodobě k těm nejprodávanějším. Každá ze zmiňovaných novinek má svůj charakter, ale společným jmenovatelem je podpora MagSafe, která umožňuje bezdrátové nabíjení a využití magnetických doplňků bez jakýchkoliv kompromisů.
Tactical Hyperstealth – legenda mezi kryty
Model Hyperstealth patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější produkty značky Tactical. Jeho minimalistický design s matně průhlednými zády vynikne na každém zařízení, zatímco vojenská norma MIL-STD-810 516 garantuje ochranu na nejvyšší úrovni.
Kryt má zesílený rám kolem čoček fotoaparátu i displeje, takže telefon zůstane chráněn při pádu i při běžném používání. Díky MagForce technologii je kompatibilní s MagSafe, a všechny porty i tlačítka zůstávají dokonale přístupné.
Jednoduchost, funkčnost a spolehlivost – to je Hyperstealth, kryt, který už dávno prokázal, že vydrží i ta nejtěžší nasazení.
Tactical Hyperstealth Sika – nový level ochrany
Novinka Sika posouvá designový jazyk Tactical o krok dál. Spojuje topografický vzor s matnou transparentní plochou, čímž vytváří jedinečný vzhled, který padne do ruky i do oka.
Uvnitř se ale skrývá víc než jen styl. Jádro odolné proti nárazu, ochranný mantinel kolem displeje a zvýšený rám čoček zajišťují, že telefon zůstane v bezpečí i při nečekaných pádech.
Sika samozřejmě splňuje přísný vojenský standard MIL-STD-810 516, disponuje podporou MagSafe a nabízí doživotní záruku Tactical – symbol důvěry v kvalitu a trvanlivost.
Tactical Beaver – sametový bojovník s duší dobrodruha
Třetí novinka, Tactical Beaver, přináší kombinaci měkkého doteku a tvrdé ochrany. Jeho povrch je sametově hladký, takže perfektně padne do ruky, zatímco vnitřní textilní vložka chrání zadní část telefonu před škrábanci.
Beaver je vyroben ze silikonu, který zvládne i náročné podmínky. V nabídce je ve dvou originálních provedeních – Asphalt Black a Tactical ID Moucha Moose – a díky podpoře MagSafe se bez problémů připojí ke všem magnetickým doplňkům i bezdrátovým nabíječkám.
Jak říká Tactical: „Neodolatelně odolný.“ Beaver není pro parádu – je pro akci.
Tactical MagForce Aramid je víc než jen pouhý kryt
Tactical MagForce Aramid není jen obyčejná ochrana; tato novinka navržená pro nový iPhone 17, představuje ultimativní štít, inspirovaný a vyrobený z prvotřídních aramidových vláken, jaká se pro svou neuvěřitelnou pevnost používají ve vojenské výzbroji. I přes svůj tenký profil pouhých 0,8 mm splňuje přísnou vojenskou normu MIL-STD-810 516, což zaručuje maximální odolnost proti nárazům a pádům. Díky protiskluzovému povrchu a plné kompatibilitě s MagSafe se kryt stává nedílnou součástí vašeho strategického stylu v digitální džungli, kde pomůže vašemu zařízení přežít i ty nejextrémnější podmínky.
Tactical Glass Shield 5D – dokonalý parťák pro displej
K úplné ochraně iPhonu 17 patří i prémiové ochranné sklo Tactical Glass Shield 5D, které chrání celý displej včetně zaoblených hran.
Díky tvrdosti 9H odolá škrábancům, prachu i pádům, zatímco oleofobní povrchová úprava zabraňuje ulpívání otisků prstů.
Tloušťka 0,33 mm zaručuje, že sklo je na displeji téměř neviditelné, ale maximálně účinné. Samozřejmostí je dokonalé přilnutí bez bublin a nezměněná citlivost dotyku.
Tactical: značka, která si jde vlastní cestou
Tactical není jen další výrobce krytů. Je to značka, která staví na hodnotách odolnosti, spolehlivosti a autenticity.
S každým novým produktem potvrzuje, že i český výrobek může konkurovat světovým značkám – a často nabídnout víc.
Pokud hledáte kombinaci nekompromisní ochrany, atraktivního designu a jistoty, že vaše zařízení vydrží skutečně navždy, pak jsou Tactical Beaver, Tactical Hyperstealth Sika a Tactical Hyperstealth či MagForce Aramid tou pravou volbou pro váš nový iPhone 17.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple Vision Pro dostávájí upgrade
Facebook ruší aplikaci Messenger pro Windows a macOS
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře