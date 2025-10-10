WhatsApp nabízí ověřené odkazy u profilů, testuje Facebook profily

Zdroj: Dotekamanie.cz
Dnes si musíme dávat pozor, s kým vlastně komunikujeme na internetu. Sice daná osoba může tvrdit, že je někdo známý, ale nikdy nemáte úplnou jistotu. Vítané jsou pak funkce na ověření profilu, ale takové jsou mnohdy problematické, nebo minimálně nejsou moc nabízené. Ostatně je pro firmy problematické ověřit skutečnou identitu osoby. I tak se WhastApp snaží nabídnout aspoň nějaké řešení.
WhastApp a ověření profilu?
Již nyní můžete u svého profilu ve WhastApp nabídnout odkaz na svůj Instagram. Jedná se o funkci napojenou na centrum účtů, takže musíte mít u svých profilů společné údaje, jako je e-mail či telefonní číslo. Následně, bez jakékoliv editace a na pár kliknutí, můžete přidat do WhatsApp profilu svůj Instagram. Jednak se jedná o malou reklamu na další obsah, ale současně tak druhá strana může mít větší jistotu, s kým vlastně komunikuje.
Nyní WhastApp testuje i možnost přidání Facebook profilu. Zde ale došlo k jedné změně. Nemusíte využít centrum účtů a můžete jednoduše vložit odkaz na profil. I tak je zde patrný rozdíl. Pakliže jen dáte odkaz na Facebook profil, tak u také informace nebude ikona této sociální sítě. Pakliže ale využijete centrum účtů, tak bude u odkazu právě ikona Facebooku.
Touto možností ale tak trochu ztrácí bezpečnostní vlastnost této funkce. Ne každý může být obeznámený s tím, jaký je rozdíl odkazu s ikonou a bez ní. Asi měla společnost zůstat u propojení přes centrum účtů. V tuto chvíli se novinka testuje na iOS a snad se ještě změní. Pokud ne, ztrácí trochu na smyslu, když si tam může kdokoliv dát jakýkoliv odkaz.
Zdroj: wabetainfo.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google chystá další změnu pro budoucí Tensor procesory
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře