Dell na český trh pouští sluchátka Pro Plus

Dell na český trh pouští sluchátka Pro Plus
2025-10-31T16:00:19+01:00
• 31. 10. 2025#Ostatní

Dell Pro Plus (EB525) | Zdroj: Dell

Společnost Dell přichází na český trh s nevšední novinkou, která patří mezi bezdrátová sluchátka. Aktuální přírůstek nese název Pro Plus (EB525) a sám americký výrobce by je chtěl hlavně dostat do firem, kam se také snaží cílit nejen své notebooky. Tomu jsou především podřízeny funkce uvnitř, protože navenek nepůsobí žádným extra dojmem.

Stvořeny pro práci

Sestava specifikací toho sice moc konkrétního neprozrazuje, ale rozhodně stojí za zmínku adaptivní potlačení okolního hluku využívající umělou inteligenci nebo 66mAh baterie v každém sluchátku. Ty dohromady slibují 5 až 8 hodin provozu. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se můžete dostat na 16,5 až 33 hodin používání.

Přitom krabička obsahuje 500mAh článek baterie či USB-C adaptér pro snadnější připojení k počítači. Navíc pouhých 5 minut nabíjení prodluží výdrž o další 1 hodinu. Následně ve výpisu ještě zaujme certifikace odolnosti IP54, funkce Bluetooth 5.3 LE, transparentní režim, vícebodové připojení a dotykové plošky na ovládání.

dell pro plus eb525 3 1920x1080x dell pro plus eb525 2 0x0x dell pro plus eb525 1 0x0x

Dell Pro Plus (EB525) | Zdroj: Dell

Jako jediná sluchátka na trhu získala certifikaci pro aplikace Teams a Zoom. Proto jejich kompatibilita by měla být zajištěna v maximální míře. Firma do prodejního balení přibalila kromě čtyř velikostí silikonových nástavců i bezdrátový USB audio přijímač. V obchodech naleznete pouze černé provedení a prodejní cena činí 4 863 Kč včetně DPH.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat