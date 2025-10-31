Dell na český trh pouští sluchátka Pro Plus

Dell Pro Plus (EB525) | Zdroj: Dell
Společnost Dell přichází na český trh s nevšední novinkou, která patří mezi bezdrátová sluchátka. Aktuální přírůstek nese název Pro Plus (EB525) a sám americký výrobce by je chtěl hlavně dostat do firem, kam se také snaží cílit nejen své notebooky. Tomu jsou především podřízeny funkce uvnitř, protože navenek nepůsobí žádným extra dojmem.
Stvořeny pro práci
Sestava specifikací toho sice moc konkrétního neprozrazuje, ale rozhodně stojí za zmínku adaptivní potlačení okolního hluku využívající umělou inteligenci nebo 66mAh baterie v každém sluchátku. Ty dohromady slibují 5 až 8 hodin provozu. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se můžete dostat na 16,5 až 33 hodin používání.
Přitom krabička obsahuje 500mAh článek baterie či USB-C adaptér pro snadnější připojení k počítači. Navíc pouhých 5 minut nabíjení prodluží výdrž o další 1 hodinu. Následně ve výpisu ještě zaujme certifikace odolnosti IP54, funkce Bluetooth 5.3 LE, transparentní režim, vícebodové připojení a dotykové plošky na ovládání.
Jako jediná sluchátka na trhu získala certifikaci pro aplikace Teams a Zoom. Proto jejich kompatibilita by měla být zajištěna v maximální míře. Firma do prodejního balení přibalila kromě čtyř velikostí silikonových nástavců i bezdrátový USB audio přijímač. V obchodech naleznete pouze černé provedení a prodejní cena činí 4 863 Kč včetně DPH.
