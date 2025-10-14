Ověřování přes Seznam aplikace končí, uživatelé mají přejít na alternativy

Zdroj: Seznam.cz
Nedávno Microsoft udělal poměrně zásadní změnu u své aplikace Microsoft Authenticator a nyní jsme se dočkali podobné změny u Seznam aplikací, co se týče ověřování totožnosti.
Ověřování přes Seznam Aplikaci
Samotná aplikace Seznam a i webový prohlížeč Seznam nabízí možnost dvoufázového ověřování. To znamená, že pokud se někde přihlásíte ke svému účtu, tak následně musíte skrze tyto aplikace potvrdit, že se přihlašujete ke svému účtu. Společnost se rozhodla, že tuto možnost ukončí, a to k datu 31. 12. 2025.
Současně to neznamená, že by Seznam neukončoval možnost dvoufázového ověření. Jen nyní doporučuje používání aplikace třetí strany, které jsou na to dimenzované. Konkrétně uvádí tři, voz níže. Samozřejmě jde použít jakoukoliv jinou s tímto zaměřením. Změnu nebo spíše nastavení této nové aplikace provedete u svého účtu na adrese ucet.seznam.cz/secure. Dále Seznam vysvětluje:
- Pokud si ověřovací zařízení nezměníte sami, po ukončení jeho podpory jej odebereme od vašeho účtu. Doporučujeme tedy změnu provést včas, aby vaše přihlášení zůstalo chráněné i po změně.
- Váš Seznam Účet budete mít nadále dostupný i po této změně. A to i v případě, že nastavení svého účtu nezměníte. Pokud nenastavíte dvoufázové ověřování pomocí autentizační aplikace, budete se nově přihlašovat pouze uživatelským jménem a heslem.
- O změně vás budeme včas informovat – přímo v prohlížeči, formou notifikace a také e-mailem. Díky tomu budete mít dostatek času vše si nastavit a přejít na nový způsob dvoufázového ověření.
Google Authenticator
Microsoft Authenticator
Authy
