Apple v rámci iOS 26.1 zpřístupnil zálohování fotek na pozadí i pro aplikace třetích stran
2025-10-26T18:00:42+01:00
26. 10. 2025 #Aplikace #iOS

Zdroj: 9to5mac

Apple v tichosti zavedl poměrně zásadní změnu, která by mohla zcela proměnit způsob, jakým uživatelé iPhonů zálohují své fotky do služeb jako Fotky Google nebo OneDrive. Novinka přichází s aktualizací iOS 26.1 a otevírá dlouho blokované možnosti pro automatické zálohování na pozadí.

Apple opět o kus více zpřístupňuje svůj systém

Až dosud měly aplikace třetích stran na iOS omezený přístup k systému – zálohování bylo možné pouze při aktivním běhu aplikace. To znamenalo, že pokud uživatel zavřel apikace Fotky Google, OneDrive nebo Dropbox, záloha se přerušila. Výsledkem byly nedokončené zálohy, frustrace a nutnost vše ručně opakovat. To se s iOS 26.1 mění.

Apple totiž ve svém systému zpřístupnil nové rozšíření frameworku PhotoKit – konkrétně PHBackgroundResourceUploadExtension, které umožňuje aplikacím nahrávat fotky i při běžném používání zařízení nebo v režimu spánku. Jinými slovy, zálohování může probíhat i tehdy, když má uživatel otevřenou jinou aplikaci nebo má zařízení zamčené.

Jak přesně nové rozhraní funguje?

V rámci nové funkcionality musí vývojáři implementovat tzv. Background Resource Upload Extension – rozšíření, které systém aktivuje v momentech, kdy je to vhodné z hlediska výkonu, síťového připojení a spotřeby energie. Systém zároveň kontroluje kdy zálohu spustit, jak efektivně využít síť a jak minimalizovat vliv na výdrž baterie.

header Cloud photos now available in the Android photo picker Xdv53FY03 transformed 1692x952x

Zdroj: Google

Apple ve své dokumentaci uvádí, že aplikace budou muset například zpracovávat úlohy nahrávání, správně reagovat na chyby a opakovat pokusy, potvrdit dokončení nahrávání a také zvládnout případné náhlé ukončení procesu. Část těchto kroků vyžaduje výslovný souhlas uživatele, ale velká část běží zcela na pozadí a bez zásahu.

Pro běžného uživatele to znamená zásadní zjednodušení. Stejně jako u záloh fotek do iCloudu bude nově možné automaticky zálohovat veškerý mediální obsah do alternativních cloudových úložišť – a to bez nutnosti mít aplikaci otevřenou. Kromě toho by mohlo dojít k vylepšení i u aplikací jako WhatsApp či Telegram, které dosud kvůli těmto omezením nedokázaly spolehlivě odesílat větší množství fotek nebo videí na pozadí.

Apple reaguje na tlak regulátorů

Tato změna přichází v době, kdy Apple čelí rostoucímu tlaku ze strany regulačních úřadů – zejména v Evropské unii v souvislosti s Digital Markets Act (DMA). Otevření systému pro férovější podmínky třetích stran může být snahou společnosti předejít dalším antimonopolním krokům.

Apple zatím funkci testuje v rámci vývojářské betaverze iOS 26.1 a připouští, že do finálního vydání může dojít k dalším změnám. Přesto je už nyní jasné, že budoucnost zálohování na iPhonu bude otevřenější, pružnější a méně závislá na nativních službách Applu.

Zdroj: neowin.net

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

