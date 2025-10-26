Apple v rámci iOS 26.1 zpřístupnil zálohování fotek na pozadí i pro aplikace třetích stran

Zdroj: 9to5mac
Apple v tichosti zavedl poměrně zásadní změnu, která by mohla zcela proměnit způsob, jakým uživatelé iPhonů zálohují své fotky do služeb jako Fotky Google nebo OneDrive. Novinka přichází s aktualizací iOS 26.1 a otevírá dlouho blokované možnosti pro automatické zálohování na pozadí.
Apple opět o kus více zpřístupňuje svůj systém
Až dosud měly aplikace třetích stran na iOS omezený přístup k systému – zálohování bylo možné pouze při aktivním běhu aplikace. To znamenalo, že pokud uživatel zavřel apikace Fotky Google, OneDrive nebo Dropbox, záloha se přerušila. Výsledkem byly nedokončené zálohy, frustrace a nutnost vše ručně opakovat. To se s iOS 26.1 mění.
Apple totiž ve svém systému zpřístupnil nové rozšíření frameworku PhotoKit – konkrétně PHBackgroundResourceUploadExtension, které umožňuje aplikacím nahrávat fotky i při běžném používání zařízení nebo v režimu spánku. Jinými slovy, zálohování může probíhat i tehdy, když má uživatel otevřenou jinou aplikaci nebo má zařízení zamčené.
Jak přesně nové rozhraní funguje?
V rámci nové funkcionality musí vývojáři implementovat tzv. Background Resource Upload Extension – rozšíření, které systém aktivuje v momentech, kdy je to vhodné z hlediska výkonu, síťového připojení a spotřeby energie. Systém zároveň kontroluje kdy zálohu spustit, jak efektivně využít síť a jak minimalizovat vliv na výdrž baterie.
Apple ve své dokumentaci uvádí, že aplikace budou muset například zpracovávat úlohy nahrávání, správně reagovat na chyby a opakovat pokusy, potvrdit dokončení nahrávání a také zvládnout případné náhlé ukončení procesu. Část těchto kroků vyžaduje výslovný souhlas uživatele, ale velká část běží zcela na pozadí a bez zásahu.
Pro běžného uživatele to znamená zásadní zjednodušení. Stejně jako u záloh fotek do iCloudu bude nově možné automaticky zálohovat veškerý mediální obsah do alternativních cloudových úložišť – a to bez nutnosti mít aplikaci otevřenou. Kromě toho by mohlo dojít k vylepšení i u aplikací jako WhatsApp či Telegram, které dosud kvůli těmto omezením nedokázaly spolehlivě odesílat větší množství fotek nebo videí na pozadí.
Apple reaguje na tlak regulátorů
Tato změna přichází v době, kdy Apple čelí rostoucímu tlaku ze strany regulačních úřadů – zejména v Evropské unii v souvislosti s Digital Markets Act (DMA). Otevření systému pro férovější podmínky třetích stran může být snahou společnosti předejít dalším antimonopolním krokům.
Apple zatím funkci testuje v rámci vývojářské betaverze iOS 26.1 a připouští, že do finálního vydání může dojít k dalším změnám. Přesto je už nyní jasné, že budoucnost zálohování na iPhonu bude otevřenější, pružnější a méně závislá na nativních službách Applu.
